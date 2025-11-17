RCA pentru trotinete și biciclete electrice: ce trebuie să știe utilizatorii înainte de intrarea în vigoare a noii legi

Începând de duminică, 16 noiembrie 2025, România intră într-o nouă etapă în ceea ce privește reglementarea mobilității urbane: asigurarea de răspundere civilă auto (RCA) devine obligatorie și pentru trotinetele electrice și bicicletele electrice. Măsura este cuprinsă în Legea 181/2025, recent oficializată, prin care a fost modificată și completată Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto.

Decizia, așteptată de mai bine de un an în urma unui proces legislativ anevoios, aliniază România la cerințele europene stabilite prin Directiva (UE) 2021/2118, ce impune asigurarea RCA pentru o gamă mai largă de vehicule, inclusiv cele ușoare, electrice, utilizate în marile orașe.

De ce devine RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice?

Totul pleacă de la modificarea definiției „vehiculului”. Conform noilor reglementări, este considerat vehicul orice mijloc de transport terestru autopropulsat, nesusținut pe șine, care îndeplinește cel puțin una dintre următoarele condiții:

are viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h , sau

are masa proprie peste 25 kg și viteză maximă constructivă de peste 14 km/h.

În această categorie sunt incluse automat numeroase modele de trotinete și biciclete electrice existente deja pe piață. Tot vehicule sunt considerate și remorcile destinate acestora, precum și tramvaiele.

Simplu spus, dacă bicicleta sau trotineta electrică poate depăși pragurile tehnice stabilite, ea intră sub incidența obligației de asigurare RCA.

Cine trebuie să încheie asigurarea?

Obligația revine proprietarului sau deținătorului trotinetei sau bicicletei electrice. Polița RCA trebuie încheiată înainte ca vehiculul să fie utilizat pe drumurile publice din România.

Pentru mulți utilizatori urbani, aceasta reprezintă o schimbare importantă, întrucât până acum responsabilitatea pentru potențialele daune era limitată la situațiile clasice de circulație cu vehicule motorizate.

Când încep sancțiunile?

Deși obligația de asigurare intră în vigoare din 16 noiembrie 2025, autoritățile vor începe aplicarea sancțiunilor abia din 13 decembrie 2025.

Această perioadă tampon este menită să ofere utilizatorilor timp suficient pentru a se informa și pentru a-și încheia polițele RCA.

Amenzile pentru nerespectarea obligației vor fi cuprinse între 1.000 și 2.000 de lei, fiind aplicate de polițiștii rutieri.

Context european: România recuperează decalajul de transpunere

Modificarea legislativă vine în urma adoptării Directivei (UE) 2021/2118, prin care statele membre au fost obligate să extindă aria vehiculelor care necesită RCA. România ar fi trebuit să transpună directiva până la 23 decembrie 2023, însă reglementarea a întârziat mai bine de un an, fiind finalizată abia în 2025.

Introduce astfel un cadru legal uniformizat la nivel european, menit să protejeze terții în cazul accidentelor provocate de vehicule ușoare, tot mai prezente în traficul urban.

Ce înseamnă asta pentru utilizatorii obișnuiți?

Pentru posesorii de trotinete și biciclete electrice, schimbarea vine cu o nouă obligație financiară și administrativă, dar și cu beneficii clare:

protecție în cazul producerii unui accident ,

simplificarea procedurilor de despăgubire ,

responsabilizarea utilizatorilor în trafic.

Totodată, este de așteptat ca piața asigurărilor să se adapteze rapid, oferind polițe speciale, mai accesibile ca preț, dedicate vehiculelor electrice ușoare.

Obligativitatea RCA pentru trotinetele și bicicletele electrice marchează un pas important în reglementarea noilor forme de mobilitate urbană. Deși poate fi privită ca o povară birocratică, măsura urmărește să ofere un nivel suplimentar de protecție și să reducă riscurile generate de creșterea accelerată a acestor vehicule în trafic.

Utilizatorii mai au la dispoziție câteva săptămâni pentru a se conforma, înainte ca sistemul de sancțiuni să intre oficial în funcțiune.