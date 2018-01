Către finele anului trecut, pe măsură ce conflictul din Siria se stingea, se vorbea tot mai mult despre viitorul război din Orient, cel între Iran, pe de o parte, și Arabia Saudită și Israel, pe de altă parte. Creșterea influenței politice a Iranului în zonă deranjează SUA, și, prin urmare, este de înțeles atitudinea Arabiei Saudite în această privință. Mai interesant este modul în care saudiții au reușit să ajungă la o înțelegere cu israelienii în privința unei cooperări militare. Războiul despre care se zvonea a început în ultimele zile ale anului trecut. Deocamdată în prima fază, copiată parcă din planurile de desfășurare ale „Primăverii arabe”: mii de persoane au ieșit în stradă, să-și strige nemulțumirea față de problemele economice, pentru ca, în foarte scurt timp, să se ajungă la revendicări politice. Cel mai interesant este că sloganurile celor ieșiți în stradă în orașele iraniene sunt identice cu solicitările SUA de până acum: Iranul să nu mai intervină în Siria, să nu-i mai ajute pe palestinieni, să renunțe la programul militar al rachetelor balistice. Evident, e greu de crezut că este vorba de o coincidență, cum la fel a fost greu de crezut că „Primăvara Arabă”a fost o mișcare de mase generată doar de nemulțumirea populației, fără nici un amestec al serviciilor secrete occidentale. Dealtfel, în mod similar a început și războiul civil din Siria: întâi demonstrații masive anti-guvern, confruntări între forțele de ordine și demonstranți, apoi lupte între forțele guvernamentale și demonstranții înarmați de țările occidentale. Scenariul se repetă și în cazul Iranului. Media vorbește despre victimele civile ale protestelor dar abia pomenește despre polițiștii morți și răniți în confruntările cu demonstranții „pașnici”. Rămâne să fie creat un martir al cauzei, de preferință cât mai tânăr, a cărui imagine să fie redistribuită la nesfârșit pe rețelele sociale pentru a se pregăti faza a doua a conflictului, cea armată, în care vor fi atacate sediile de poliție, vor fi parașutate arme și se vor infiltra supraviețuitorii formațiunilor teroriste din Siria și Irak. A treia fază ar fi intervenția externă, dar asta în funcție de atitudinea Rusiei. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.