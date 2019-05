Liberalii băcăuani au contestat Hotărârea nr. 44 a Consiliului Județean (CJ) privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor alocate de Guvern, defalcate din impozite și TVA. În prima ședință din luna aceasta, Sorin Brașoveanu, președintele CJ, a propus respingerea plângerii formulate de PNL Bacău. Împărțirea banilor pe primării a fost aprobată cu majoritate de voturi, în plenul întâlniri din martie.

În acea ședință, Cezar Olteanu, PNL, a propus ca suma alocată de la bugetul de stat să fie împărțită în mod egal celor 93 de primării. Tot el a anunțat că ceilalți liberali lipsesc de la ședință în semn de protest față de modul în care CJ Bacău a fundamentat bugetul. În replică, Sorin Brașoveanu a declarat că liberalii nici nu au fost interesați de subiect de vreme ce au lipsit și de la dezbaterea în comisii a proiectului privind alocarea sumelor, și de la vot. Pe 23 martie, amendamentul propus de Cezar Olteanu a căzut, iar Hotărârea 44 a trecut în forma inițială.

„Ce sume au solicitat UAT-urile?”

„Plângerea prealabilă este lipsită de interes, fiind formulată de PNL- Filiala Bacău, reprezentată de președintele Ionel Palăr, și nu de consilierii județeni, persoane cu atribuții exclusive de analiză și aprobare a proiectelor de hotărâri”, a afirmat Sorin Brașoveanu, în ultima ședință a CJ Bacău. Față de acuzația PNL că Hotărârea 44 a fost adoptată având la bază criterii subiective, Brașoveanu arată că la repartizarea sumelor a fost respectată Legea 50/2019 și că, în premieră, suma pentru drumuri a fost repartizată integral comunelor, deși drumurile județene reprezintă 50% din infrastructură. „Expunerea de motive nu aduce argumente suficiente pentru respingerea plângerii prealabile, a afirmat liberalul Cezar Olteanu. De fapt, CJ nu vrea să răspundă criticilor noastre că repartizarea banilor s-a făcut în mod netransparent și lipsit de obiectivitate.

Se spune în expunere că nu ar fi un interes legitim din partea PNL și a președintelui. Noi credem că orice cetățean are interes legitim are de a afla cum sunt cheltuiți banii.” El a invocat Legea 393 privind Statutul aleșilor local, conform căreia autoritățile sunt obligate să asigure informarea corectă a consilierilor. „Ce am cerut noi și ce cerem de când suntem în opoziție? Am cerut să știm care sunt sumele pe care le solicită UAT-urile”, a explicat Cezar Olteanu, adăugând că PNL are informații doar de la comunele administrate de liberali. În baza lor, PNL a constatat că există o mare disproporție între cerințele acestor UAT-uri și banii alocați de CJ Bacău. Sorin Brașoveanu l-a contrazis și l-a invitat să verifice cum stau lucrurile în alte județe.

Primește cine lucrează și cere…

Președintele CJ a afirmat că motivarea se află în raport, nu în expunere, și că există primării PNL care au primit sume importante. Sigur, banii nu sunt niciodată suficienți, prin urmare nemulțumiri au avut și primarii PNL, și cei ai PSD. Pe de altă parte, sumele alocate de Guvern nu pot fi împărțite în mod egal UAT-urilor deoarece nu e corect: „Cum ar fi ca orașul Comănești, cu peste 20.000 de locuitori, să primească aceeași sumă ca Itești, comună cu 1.700 de locuitori?” Cezar Olteanu a luat act de observație și a anunțat că PNL va face calcule în funcție de populație. Sorin Brașoveanu i-a amintit, însă, că un criteriu important a fost valoarea și stadiul investițiilor.

El a explicat că fondul aflat la dispoziția CJ Bacău a fost repartizat UAT-urilor pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, ținându-se cont de numărul investițiilor care necesită cofinanțare, de valoarea acestora și de faza în care se află. Există UAT-uri, ca Slănic Moldova sau Huruiești, care nu au depus niciun proiect pe PNDL, și altele care au proiecte, dar acestea sunt abia în faza de întocmire a documentației. „Mergem mai departe, în instanță”, a declarat Sorin Brașoveanu și a supus la vot propunerea. Liberalii au fost împotriva respingerii plângerii prealabile formulate de PNL, dar proiectul a trecut.