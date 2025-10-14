Raport curent Evergent Investments

Nr. ieșire: 5276/14.10.2025

Către: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

Eveniment important

Ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acționarilor din data 29/30 octombrie 2025, revizuită

Consiliul de administrație, întrunit în ședința din data de 14 octombrie 2025, a hotărât revizuirea Ordinii de zi a Adunării generale extraordinare a acționarilor EVERGENT Investments, convocată pentru data de 29/30 octombrie 2025, ora 12:00, la sediul Companiei.

Revizuirea ordinii de zi de către Consiliul de administrație s-a efectuat în temeiul dispozițiilor art. 105, alin. 6 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, coroborat cu prevederile art. 1171, alin. 3 din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

Ordinea de zi completată și revizuită, materialele corespunzătoare punctelor de pe ordinea de zi, proiectele de hotărâri și formularele de vot actualizate se vor pune la dispoziția acționarilor începând cu data de 15 octombrie 2025, conform prevederilor legale.

Anexat: Convocatorul AGEA din data de 29/30 octombrie 2025, completat și actualizat, ca urmare a introducerii punctului 4, conform Hotărârii Consiliului de administrație.

Cătălin Iancu

Director general

Gabriel Lupașcu

Ofițer Conformitate