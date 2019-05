Anul acesta, Raliul Moldovei powered by Dedeman Automobile se va desfășura în perioada 21-22 iunie. Ajunsă la a noua ediție, competiția contează ca etapa a treia în CN Raliuri Dunlop, CN Rally 2 și CN Raliuri pentru Vehicule Istorice. Totodată, întrecerea are statut de competiție internațională FIA. „I-am obișnuit an de an pe concurenți și oficiali, dar și pe iubitorii de motorsport, cu surprize. Nu face excepție nici ediția din acest an.

Una pe care o pregătim în perspectiva celei din 2020, atunci când raliul Moldovei va împlini un deceniu de existență”, a declarat Adrian Răspopa, organizatorul Raliului Moldovei. Și în 2019, competiția se derulează în baza unui parteneriat cu Consiliul Județean Bacău, în asociere cu Primăria Onești, Primăria Moinești, Primaria Bacău și Proimăria Zemeș.

Și, tot ca o constantă, întrecerea se va desfășura pe probele de macadam din vecinătatea orașelor Bacău, Moinești și Comănești. În plus, revenită anul trecut în program, SuperSpeciala din Onești va reprezenta și în această ediție unul din punctele de atracție ale Raliului Moldovei powered by Dedeman Automobile.