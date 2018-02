Orașul Târgu Ocna a găzduit, luni, Consiliul Director al Asociației Orașelor din România (AOR), la care au participat Natalia-Elena Intotero, ministrul pentru Românii de Pretutindeni, și Adrian Ionuț Gâdea, secretar de stat în Ministerul Dezvoltării Regionale. În cadrul acestei întâlniri a avut loc semnarea înțelegerilor de cooperare și înfrățire între județul Bacău și raioanele Strășeni și Ialoveni din Republica Moldova, precum și semnarea acordului de înțelegere și colaborare între Orașul Târgu Ocna și Orașul Cricova.

Au fost prezenți Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean (CJ) Bacău, Valentin Manea, președinte AcoR Bacău, Mihail Popa, președintele raionului Strășeni, Petru Răbdău, primar al comunei Rădeni, Aliona Chircu, primar al comunei Greblești, Anatolie Dimitriu, președintele raionului Ialoveni, Oleg Mereacre, vicepreședinte al raionului, Nicolae Mereacre, secretarul raionului Ialoveni, primari de orașe din România și Republica Moldova.

Sorin Brașoveanu: „E un proces ireversibil”

La semnarea documentelor, Sorin Brașoveanu a declarat: „Ne aflăm astăzi în fața unui moment foarte important pentru colaborarea între unitățile administrativ-teritoriale pe care le reprezentăm. Înfrățirea pe care o parafăm între județul Bacău și raioanele Ialoveni și Strășeni se înscrie în linia acordurilor similare încheiate deja de peste 100 de localități românești. Este un proces ireversibil, care sunt convins că va continua. Unul dintre ele este cel cu raionul Florești, pe care îl vom semna în scurt timp.

Dar, dincolo de dimensiunea oficială, întâlnirea noastră de astăzi are conotații simbolice importante. Avem datoria să nu uităm că acum 100 de ani, într-un context internațional mult mai dificil, dat de Primul Război Mondial și de Revoluția Bolșevică din Rusia, românii din Basarabia au decis, prin reprezentanții săi, declararea autonomiei Basarabiei, proclamarea Republicii Democratice Moldovenești și, la 27 martie 1918, unirea cu România, unire ce avea să fie definitivată prin alipirea la țara mamă a Bucovinei și a Transilvaniei și, mai ales, prin recunoașterea acestei uniri de către marile puteri internaționale.

Avem, așadar, misiunea de a nu uita eforturile acelei generații de oameni politici responsabili, cu dragoste de neam, care, prin voci precum Constantin Stere, Ion Inculeț, președintele republicii, Daniel Ciugureanu, șeful guvernului de la Chișinău, au pus în practică idealul de veacuri al românilor. Acum, în anul Centenarului Marii Uniri, îmi doresc ca acest acord de înfrățire pe care îl semnăm astăzi să însemne nu doar declarații și festivism, ci acțiuni concrete, cu rezultate palpabile, în diferite domenii ale vieții: industrie, agricultură, comerț, cultură sau educație. Și, implicit, o viață mai bună pentru locuitorii din aceste regiuni.”

Să aducem adevărul istoric acasă!

Anatolie Dimitriu, președintele raionului Ialoveni, a afirmat că aici, la Tg. Ocna, nu e parafat un simplu tratat de colaborare, ci se scrie o nouă filă în istoria neamului românesc. „Noi, cei de astăzi, avem obligația morală să aducem adevărul istoric acasă. Să arătăm celor care ne-au ales că suntem același popor, avem aceeași istorie, vorbim aceeași limbă. Avem foarte mult de lucru, mai ales în acest an în care sărbătorim Centenarul Marii Uniri”, a declarat Anatolie Dimitriu.

Și Mihail Popa, președintele Raionului Strășeni, a vorbit despre perspectivele pe care deschide semnarea acestor documente. „Prin aceste acorduri de colaborare ne vom putea extinde la toți românii de dincolo de Prut care așteaptă aceste înfrățiri. Sper să fie o călăuză pentru toți cei care își doresc integrarea. Îmi amintesc că în urmă cu ceva vreme am participat la semnarea unor documente oficiale în Republica Belarus. Când m-am uitat am văzut arborat drapelul României. Cineva și-a dat seama de greșeală și a vrut să înlocuiască drapelul. Le-am transmis să lase așa steagul, iar dumneavoastră preziceți că în curând vom avea același drapel al republicii mamă. Am simțit atunci un sentiment măreț”, a mărturist Mihail Popa.

Oaspeții au participat la mese rotunde în cadrul cărora au discutat despre posibilitățile de colaborare în diverse domenii (economie, educație, cultură, sport

iv) și au vizitat mai multe obiective din județul Bacău, printre care s-au numărat Salina Târgu Ocna, Observatorul Astronomic „Victor Anestin”, zona de agrement și pârtia Nemira din Slănic Moldova.