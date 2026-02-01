Racordări la gaz și extinderi de rețea în cartierele Slobozia, Belci și Borzești din Onești

Primăria Onești anunță demararea, începând de săptămâna viitoare, a unor etape importante în cadrul proiectului de introducere și extindere a rețelei de gaze naturale în cartierele Slobozia, Belci și Borzești.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Primăriei Onești, Laurențiu Neghină, de luni vor începe lucrările de racordare a locuințelor la rețeaua de gaze naturale, pentru gospodăriile care au depus solicitări în acest sens. După realizarea a zece branșamente, se va trece la umplerea rețelei, branșamentele având și rolul tehnic de evacuare a aerului din conducte.

Tot săptămâna viitoare, administrația locală va demara procedurile de intabulare a suprafețelor de teren situate între proprietăți și drum, acolo unde este necesar, în special în cartierul Borzești. Acest demers este esențial pentru obținerea avizelor de săpătură necesare realizării branșamentelor.

În paralel, vor fi inițiate și procedurile pentru extinderea rețelei de gaze în zonele care nu au fost cuprinse în proiectul inițial. Astfel, în cartierele Slobozia și Belci, extinderile vizează străzile Plevnei (8 gospodării), Matei Basarab (1 gospodărie), Independenței (2 gospodării), Vadului (1 gospodărie) și Calea Bacăului (7 gospodării).

În cartierul Borzești, rețeaua va fi extinsă pe străzile Ștefan cel Mare (2 gospodării), George Enescu (1 gospodărie) și Calea Adjudului (14 gospodării).

Reprezentanții Primăriei fac apel către locuitorii acestor cartiere care știu că se află în zone unde rețeaua de gaze nu a ajuns încă să contacteze instituția până cel târziu miercuri, pentru a putea fi incluși în noul proiect de execuție.