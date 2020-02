Joi, 13 februarie, am participat la conferinţa „Despre răbdare”, care a avut loc la Centrul de Cultură „George Apostu” şi a fost susţinută de Constantin Călin, universitar, critic şi istoric literar. A fost un eveniment extrem de interesant şi o experienţă minunată pentru mine. Chiar dacă nu am înţeles toate cuvintele mi-a plăcut mult să ascult ceea ce se discuta, să iau notiţe şi să fac poze.

Am reuşit să notez nişte enunţuri frumoase spuse de Constantin Călin cum ar fi ,,Înjurătura celor răi e consfinţirea bunătăţii noastre” sau ,,Răbdarea este o cale, un drum” şi multe altele care, într-adevăr, m-au pus pe gânduri. La această conferinţă am învăţat să avem răbdare chiar şi prin simplul fapt că am fost atente la lucrurile spuse, ceea ce este foarte important.

Să ai răbdare nu e uşor, dar, cum s-a spus şi la eveniment, „Toţi, pentru a progresa în meseriile noastre, avem nevoie de răbdare” iar acest lucru mi se pare foarte real, deoarece nu doar într-o meserie ai nevoie de răbdare, ci şi la şcoală sau acasă. Cu toate acestea, încă două propoziţii rostite în conferință mi s-au părut extrem de adevărate: „Prea multă răbdare duce la exasperare” şi „Toate au un capăt, chiar şi răbdarea”, fiindcă toată lumea poate fi indulgentă, dar până la un punct, când cu adevărat nu mai poţi să fii la fel de îngăduitor.

Acest termen, „a răbda”, înseamnă pentru mine puterea de a aştepta sau de a fi atent într-o anumită situaţie, iar de când practic jurnalismul am învăţat, într-un fel sau altul, cum să fiu puţin mai răbdătoare, mai ales după conferinţa despre acest subiect.

Aşadar, evenimentul numit „Provocări colocviale – Despre răbdare” a fost unul minunat, în special prin faptul că am ieşit cu mai multe cunoştinţe din clădirea respectivă, decât cu câte am intrat. Sunt absolut sigură că nimeni nu poate spune că a fost mereu indulgent, chiar şi în vreamea copilăriei, deoarece acest lucru mie mi se pare ireal, deci vreau să închei acest text cu un alt enunţ auzit de mine la conferinţă: „Toţi am avut nerăbdarea de a începe sau de a încheia ceva”.

Mara Ioana Lazăr, 11 ani, clasa a V-a, elevă la Şcoala Gimnazială „Dr. Alexandru Şafran” și la Cercul de Jurnalism al Palatului Copiilor Bacău