Timp de o săptămână, 26 de copii şi 9 profesori din Italia, Malta, Spania şi Olanda vor trăi o adevărată aventură în pădurea de la Slănic Moldova.

Cei 36 de străini sunt oaspeţii Şcolii Gimnaziale „Miron Costin” Bacău, în cadrul proiectului Erasmus + „Sustain European Culture and Environment in an App”, iar activităţile din România se vor desfăşura sub genericul „Întoarcerea la Mama Natură”. Programul, care se va derula în perioada 20 -25 mai, a debutat, luni, cu întâlnirea dintre copiii şi profesorii participanţi la proiect cu autorităţile locale şi reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău, la Centrul de Afaceri şi Expoziţie Bacău, iar seara, cele cinci echipe au încins o partidă de fotbal internaţional.

Astăzi, marţi, oaspeţii vor igieniza cursul pârâului Slănic, iar apoi vor merge la Cabana Silvică, unde vor primi lecţii de orientare turistică şi acordarea primului ajutor de la specialiştii Serviciului Judeţean de Salvamont Bacău. După această activitate, copiii din cele cinci naţiuni vor planta copăcei, realizând la Slănic un adevărat colţ de pădure internaţională. Miercuri, invitaţii vor merge în excursie pe urmele lui Dracula, la Castelul Bran, vor vizita Cetatea Râşnov şi Dinoparc.

Ziua de joi este dedicată vizitei la Salina Târgu Ocna, precum şi cea la Primăria Slănic Moldova, iar în ultima zi, reprezentanţii celor cinci naţiuni vor învăţa tehnici de supravieţuire în pădure, de la specialiştii Direcţiei Silvice Bacău. Seara vor avea parte de un foc de tabără, care să le amintească cu plăcere de România. „Pentru ca într-adevăr să fie vorba de multiculturalitate, fiecare echipaj va trebui să prezinte cântece, dansuri şi obiceiuri din ţările natale, seară de seară. În calitate de gazde, ne-am rezervat ziua de joi, când am pregătit cântece şi dansuri populare, precum şi un meniu cu bucate tradiţionale româneşti”, a declarat coordonatorul proiectului, prof. dr. Liliana Adoochiţei, directorul adjunct al Şcolii „Miron Costin” Bacău.



1 of 24

Proiectul „Sustain European Culture and Environment in an App” are ca scop educarea copiilor în scopul protejării mediului înconjurător, conservării resurselor naturale și culturale, împărtășirea de bune practici, dezvoltarea unor planuri de afaceri și a altor proiecte comune. Unul dintre obiectivele specifice ale proiectului este conștientizarea copiilor asupra importanței patrimoniului, identității culturale și naturale locale, naționale și europene. Următorul schimb de bune practici în cadrul proiectului va fi în Olanda, în luna noiembrie a acestui an.