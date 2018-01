Pentru că nu au fost ascultați de factorii decidenți de la nivel național, încă din prima zi lucrătoare a noului an medicii de familie au anunţat că îşi vor continua protestul început din toamna trecută. Unii dintre ei au semnat actele adiționale în contractul cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, dar majoritatea vor oferi doar consultații pro bono în cabinete și nu vor emite nicio trimitere sau rețetă compensată, ci doar rețete simple. Practic, în acest moment, fiecare medic de familie îşi gestionează activitatea cum dorește, mai ales cei care sunt în afara contractului cu Casa. „Din păcate, nu avem motive să renunţăm la această decizie. Nu am obţinut decât nişte promisiuni pentru rezolvarea problemelor cu care noi, medicii de familie, ne confruntăm. Premierul României a spus că ne susţine, dar în continuare nu s-a întâmplat nimic pentru debirocratizarea sistemului. Sunt mai multe revendicări ce pot fi rezolvate. Am cerut și finanțare, dar, din păcate, am avut doar promisiuni”, a spus Rodica Tănăsescu, președinta Societății Naționale de Medicină de Familie, citată de Mediafax. Medicii de familie au protestat în data de 15 noiembrie 2017 în Piaţa Victoriei faţă de birocraţia din sistemul medical, acuzând faptul că din cauza multiplelor sarcini birocratice ei sunt puşi în situaţia de a neglija actul medical. Tot atunci, reprezentanţii medicilor au avut o întâlniere cu premierul Mihai Todose şi cu ministrul Sănătăţii, Florian Bodog, în care li s-a promis că se vor rezolva problemele din sistem. Bacăul s-a aliat tuturor acestor demersuri. În prezent, în întreg județul sunt 277 de medici de familie. „Mulți medici de familie din Bacău nu mai au în acest moment contract cu Casa Județeană de Sănătate. Cei care, probabil, au semnat, sunt ori pensionari, ori se mai gândesc că mai au rate la bancă de plătit sau o familie de întreținut. Noi putem înțelege că nu sunt bani, dar nu înțelegem această birocratizare a sistemului, care ne împovărează, de ce trebuie să lucrăm într-un sistem electronic care mai mult nu funcționează, de ce trebuie să plătim noi rețelele eliberate către pacient, de care el are nevoie, dar care ulterior se dovedesc că nu au respectat nu știu ce protocoale? Avem colegi, medici de familie, care au plătit astfel de rețete de ordinul miilor de lei, ulterior emiterii lor, deși pacienții au beneficiat de ele, iar banii au ajuns tot la Casa de Sănătate. Noi suntem doar scribi de rețete – completăm rețete pentru pacienți, apoi ducem rețeta în acel sistem care nu funcționează permanent, apoi trebuie să o trecem și în fișa pacientului. Mai avem situații când pacientul vine cu o rețetă de la medicul specialist, pe care eu, ca medic de familie, sunt obligat să o respect și să emit rețeta compensată. Ulterior se dovedește că pacientul a mai vândut niște pământ, are mai multe venituri și nu mai intră într-o anumită categorie de asigurat. Iar mie mi se impută acea rețetă. De ce? Nu este normal ca mie, ca medic de familie, să-mi revină răspunderea totală de a stabili dacă un pacient este asigurat sau nu. În plus nu există finanțare în rețeaua medicinei primare, nu ne ascultă nimeni, iar noi avem de plătit salarii pentru asistenți, chirii pe cabinet, utilitățile. Toate problemele vin de la Casa Națională. Cea locală ne-a înțeles nemulțumirile, dar dialogul nu există la nivel central. Nu putem semna un contract cu peste 50 de obligații, fără măcar să existe o negociere, ca între doi parteneri de contract, așa cum este normal. Or, acum vorbim de o formă de contract care nu ne este favorabilă.”

dr. Cătălin Andriescu, președintele Asociației Medicilor de Familie din Bacău „Mie mi s-au imputat niște rețete de peste 5.000 de lei, pe care le-am eliberat gratuit soțiilor veteranilor de război, lucru pe care l-am făcut ani de zile. Cică între timp s-ar fi schimbat legislația, și ce înseamnă de fapt veteran de război, dar nouă ni s-a transmis doar să consultăm legi, articole de lege și tot așa. Dar nu suntem juriști, suntem medici! Să ni se spună clar: acea rețetă o poți elibera, pe aceea nu. Sunt mulți colegi în situația asta, cărora li s-au imputat sume! Și nu este normal. Acum ni se spune că dacă nu respecți protocoalele, plătești rețeta. Atunci, să nu le mai dăm! Noi trebuie să luăm declarații, am rețetă de la medicul specialist, pe o scrisoare medicală, care a emis-o fără a respecta vreun protocol, eu ce fac? Sunt obligat să i-o transcriu în rețetă compensată, pentru ca apoi să mi se impute. Sau am pacient care îmi declară că nu e internat în spital, că e la mine în cabinet, îl cred pe cuvânt, îi emit rețetă și apoi se dovedește că el avea și internare în același timp. Cine e vinovat? Tot medicul de familie! E normal? Noi suntem numai buni de plată și atât. Avem numai obligații pe un contract impus, care nici nu este avantajos pentru noi. Noi suntem buni doar pentru a lua declarații de la pacienți și de a răspunde pentru asta, în condițiile în care și finanțarea serviciilor este foarte mică. Suntem plătiți ca un frizer. O consultație este 12 lei, impozabil, iar serviciul per capita, 3 lei impozabil! Atât merităm, oare? Cu un astfel de contract, multe cabinete ale medicilor de familie dau faliment. Noi vrem doar un contract normal, nimic mai mult. Acum, da, lucrăm pro bono pentru că ne gândim la pacienții noștri, care nu au nicio vină.”

dr. Marilena Căliman, medic de familie în Bacău „La noi au semnat deja peste 100 de medici de familie și cred că până la sfârșitul zilei (ieri, 3 ianuarie, n.r.) vor mai semna și alții. Sunt medici din tot județul. Noi doar aplicăm o hotărâre de guvern, nu o comentăm. Acum se semnează acte adiționale la contractele vechi, cu prelungire până la 31 martie, pe un model standard. Cine nu semnează nu poate primi bani pentru decontarea serviciilor de la noi, pentru că nu mai avem bază legală. Nu există sancțiuni, fiecare decide ce vrea să facă. Doar cei care au semnat pot elibera și rețete compensate, și trimiteri, și li se vor deconta și consultațiile. Cei care nu semnează sunt pe cont propriu cu cheltuielile. Cât despre sumele imputate unor medici de familie, asta s-a întâmplat urmare a unui control al Curții de Conturi, iar noi am fost obligați să recuperăm acei bani. Dar eu cred că toate acestea se vor rezolva, în câteva zile.”

