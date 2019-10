A doua acțiune Fridays for Future din regiunea noastră va avea loc vineri, 11 octombrie, la Târgu Ocna, cu participarea elevilor de la școlile gimnaziale nr. 1 și 2 și de la Colegiul Național „Costache Negri”. Fridays For Future este un protest pașnic la nivel global împotriva lipsei măsurilor urgente de combatere a schimbărilor climatice, iar la noi este organizat de Asociația „In Context” din Slănic Moldova și de Asociația 37 – ONG cultural care reunește arhitecți, istorici de artă, fotografi pasionați de patrimoniul național, adepți ai educației prin cultură preocupați de protecția mediului și de peisajul cultural.

Fridays For Future este o inițiativă care a pornit de la activista suedeză, în vârstă de numai 16 ani, Greta Thunberg, care a început să protesteze anul trecut împotriva lipsei măsurilor urgente de combatere a schimbărilor climatice. După exemplul ei, proteste ale tinerilor au apărut și s-au extins în peste 100 de țări și 500 de orașe, inclusiv în România, iar Greta este nominalizată acum la Premiul Nobel care se va acorda chiar în aceste zile.

Primul protest Fridays For Future la Târgu Ocna – am aflat de la „Alina Georgiana Teodorescu, coordonatoarea proiectului In Context – a avut loc pe 4 octombrie. Acțiunea va continua după campania electorală din această toamnă”. Primul protest a fost programat imediat după finalizarea proiectului In Context „Slănic compostează”, care a avut ca temă „Compost – o metaforă regenerativă” și a fost organizat în parteneriat cu Primăria Slănic Moldova, cu societatea Biodeck și cu Asociația Green Revolution, s-au strâns 70 de copii, cel mai mare număr din toată țara.

Proiectul aplicat de In Context a fost și el un bun exemplu. Plecând de la tema curatorială a ediției din acest an, participanții au compostat diverse deșeuri și au arătat astfel localnicilor importanța colectării selective a deșeurilor. Voluntarii din proiect au distribuit în stațiune saci compostabili în parteneriat cu producătorul de ambalaj biodegradabil și compostabil Biodeck, cu ADIS și cu Primăria Slănic Moldova. De asemenea, au construit toalete compostabile împreună cu atelierele locale de prelucrare a lemnului, au mers cu bicicletele aduse în proiect de partenerii de la Green Revolution și au oferit posibilitatea de a fi testate mașinile electrice Renault Zoe și Nissan Leaf puse la dispoziție de Dedeman Auto.