Propuneri de modificare a Legii Pensiilor: pensii mai mari pentru țăranii cooperatori și reducerea vârstei de pensionare pentru mame

În decembrie anul trecut, România a adoptat o nouă lege a pensiilor, o mișcare legislativă menită să aducă schimbări semnificative în sistemul de pensii al țării. Cu toate acestea, chiar înainte ca aceasta să intre complet în vigoare, două noi propuneri legislative au fost depuse la Parlament, sugerând o modificare adițională a acestei legi. În plin an electoral, politicienii par să-și reamintească de categoriile sociale vulnerabile, căutând să propună soluții legislative care să aducă beneficii acestora.

O nouă perspectivă asupra pensiilor: pensii mai mari pentru agricultori

Una dintre cele mai recente inițiative legislative aduse în discuție în cadrul Parlamentului României vizează o modificare esențială a Legii nr. 360/2023, privind sistemul public de pensii. Această propunere legislativă își propune să aducă schimbări semnificative în beneficiul foștilor agricultori, indiferent dacă aceștia au lucrat în cadrul cooperative agricole de producție (CAP-uri) sau au avut gospodării individuale în zonele necooperativizate. Senatorul USR Cristinel Gabriel Berea, inițiatorul proiectului de lege, își exprimă dorința de a mări pensiile pentru această categorie de pensionari care, deși au reprezentat o componentă vitală a economiei românești în perioada comunistă, se confruntă în prezent cu pensii mici, insuficiente pentru a asigura un trai decent după ani îndelungați de muncă asiduă în agricultură. Argumentând necesitatea acestei modificări, senatorul Berea subliniază discrepanțele evidente dintre nivelul actual al pensiilor și contribuția semnificativă adusă de acești agricultori la dezvoltarea țării. Mai mult decât atât, el evidențiază caracterul inechitabil al sistemului actual de pensii, care favorizează anumite categorii de pensionari în detrimentul altora. Statisticile arată că majoritatea pensionarilor din agricultură sunt femei, care, pe lângă munca depusă în CAP-uri sau în gospodăriile lor, au avut și responsabilități familiale deosebite. Senatorul subliniază că situația actuală este total inechitabilă din punct de vedere social și nu poate fi tolerată într-o societate democratică, în care orice contribuție la dezvoltarea comunității ar trebui recunoscută și recompensată corespunzător. În cadrul propunerii legislative, se propune o modificare a punctajului de pensie pentru agricultori, de la 0,57255 puncte, conform legislației actuale, la 1 punct. Această modificare ar conduce la o creștere semnificativă a pensiilor pentru această categorie de pensionari, reflectând mai bine valoarea contribuției lor la societate. Senatorul Berea subliniază și importanța protejării și sprijinirii acestei categorii vulnerabile de pensionari, care nu poate supraviețui cu pensii la nivelul actual, mai ales în contextul creșterii rapide a inflației și al noilor modificări economice.

Reducerea vârstei de pensionare pentru mame

În contextul discuțiilor despre reformele sistemului de pensii din România, un grup de 15 parlamentari liberali a propus o inițiativă legislativă menită să extindă și să îmbunătățească beneficiile acordate mamelor în ceea ce privește vârsta de pensionare. Prin acest proiect de lege, se urmărește oferirea unor facilități mai mari pentru femeile care au avut și au crescut copii. Potrivit noii propuneri legislative, se dorește majorarea cu șase luni a actualelor intervale de reducere a vârstei standard de pensionare de care beneficiază mamele, în funcție de numărul copiilor pe care-i au. Astfel, femeile care au născut și crescut un singur copil până la vârsta de 16 ani ar urma să beneficieze de o reducere a vârstei standard de pensionare cu un an, în timp ce cele cu doi copii ar putea ieși la pensie cu un an și jumătate mai devreme. Reducerea vârstei de pensionare crește progresiv, fiind acordate reduceri tot mai mari pentru mamele cu mai mulți copii, până la 3 ani și 6 luni pentru cele cu 6 copii sau mai mulți. Actualmente, conform legii, mamele cu un copil beneficiază de o reducere a vârstei standard de pensionare cu șase luni, iar cele cu doi copii pot ieși la pensie cu un an. De o reducere de 3 ani și jumătate pot beneficia acum doar femeile care au născut și crescut 7 copii sau mai mulți. O altă modificare importantă adusă prin acest proiect de lege este eliminarea condiției realizării unui stagiu complet de cotizare contributiv pentru a putea beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare. Acest lucru ar deschide posibilitatea ca și mamele care nu au realizat stagiul complet de cotizare să poată ieși mai repede la pensie. Parlamentarii liberali justifică această schimbare prin faptul că norma actuală nu este suficient de stimulativă pentru stimularea natalității pe termen lung în România. De asemenea, consideră că pentru o mamă cu mai mulți copii, realizarea stagiului complet de cotizare contributiv este dificilă din punct de vedere practic. Conform Legii 360/2023, stagiul minim de cotizare contributiv este de 15 ani, iar stagiul complet de cotizare contributiv este de 35 de ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați. În cazul femeilor, atingerea stagiului complet de cotizare se va face prin creșterea acestuia, până în 2035. Această inițiativă legislativă vine ca un răspuns la necesitatea de a sprijini familiile și de a recunoaște munca și sacrificiul pe care mamele le fac pentru creșterea și educarea copiilor. Prin acordarea unor facilități mai mari în privința vârstei de pensionare, se urmărește să se asigure o mai bună protecție socială pentru această categorie de femei care contribuie la perpetuarea societății și la bunăstarea comunității.