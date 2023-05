Propuneri de măsuri economice și fiscale

Recent, Partidul Național Liberal (PNL) a elaborat mai multe măsuri economice, fiscale și administrative pe care le va susține în viitoarea guvernare. Măsurile preconizate de către liberali sunt în avantajul atât al operatorilor economici cât și al angajaților acestora, dar și al unor pensionari.

Astfel, PNL dorește ca angajații/locurile de muncă, create prin investiții din fonduri europene în perioada 2021-2027, să fie scutite timp de un an de contribuțiile de asigurări sociale. Tot pentru angajați, liberalii vor reducerea progresivă a impozitării veniturilor salariale, prin implementarea mecanismelor de stimulare financiară și acordarea de facilități fiscale familiilor care au copii, precum și încurajarea persoanelor care desfășoară mai multe activități simultan.

Totodată, vor reducerea progresivă a contribuțiilor de asigurări sociale de stat pentru creșterea salariilor nete, iar pentru cel de-al doilea loc de muncă și persoanele fizice autorizate, care obțin venituri din salarii, să nu se perceapă nicio contribuție la sănătate. Apoi, persoanele care lucrează în baza unui contract de muncă part-time ar urma să fie impozitate la numărul de ore lucrate.

Dar unele măsuri îi vizează și pe pensionari. Astfel, liberalii vor ca toate pensiile în cuantum de până în 3.000 lei să nu fie impozitate și să fie aplicat principiul contributivității în tot sistemul public.

În plus, doresc majorarea contribuției la Pilonul II de pensii (cele private obligatorii), începând cu 1 ianuarie 2024 etc. La rândul lor, timp de 12 luni, angajatorii ar putea beneficia de scutirea de la plata impozitului pe profit în primul an de funcționare a capacităților de producție modernizate prin investiții din fonduri europene în intervalul 2021-2027.

Totodată, liberalii vor aplicarea voluntară, pe o perioadă determinată, a amânării plății impozitului pe profit până la momentul distribuirii dividendelor, acordarea unei bonificații de 10 la sută firmelor care achită impozitul trimestrial sau plătesc anticipat obligațiile fiscale trimestriale până la termenele scadente, dacă ele nu înregistrează datorii la bugetul de stat, și a altor facilități fiscale, pentru firmele private.