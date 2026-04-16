Propunere legislativă pentru declararea zilei de 10 mai ca sărbătoare legală nelucrătoare

O propunere legislativă recent înregistrată în Parlament prevede introducerea zilei de 10 mai în lista sărbătorilor legale în care nu se lucrează, prevăzute de Codul muncii. Proiectul propune completarea Codului muncii, astfel încât ziua de 10 mai să devină zi liberă legală pentru angajați.

În prezent, această dată este recunoscută oficial ca Ziua Independenței Naționale a României, însă nu este inclusă în categoria zilelor nelucrătoare. Inițiatorii proiectului susțin că 10 mai are o semnificație istorică majoră, fiind asociată cu mai multe momente importante din istoria României: începutul domniei lui Carol I, proclamarea independenței de stat și transformarea României în regat. De altfel, în perioada 1866–1947, data de 10 mai a fost sărbătorită drept Ziua Națională a României.

Potrivit expunerii de motive care însoțește proiectul, introducerea unei noi sărbători legale nelucrătoare ar putea avea efecte pozitive asupra consolidării identității naționale și ar contribui la creșterea gradului de conștientizare a importanței momentelor istorice. În același timp, inițiatorii consideră că măsura ar putea sprijini echilibrul dintre viața profesională și cea personală a salariaților, dar și anumite sectoare economice, precum turismul și industria ospitalității.

Proiectul legislativ a fost inițiat de mai mulți deputați ai Partidului Național Liberal. Pentru a intra în vigoare, propunerea trebuie adoptată de Parlament, promulgată de președintele României și publicată în Monitorul Oficial.