Proiectul „Tânărul Oneștean”, desemnat „Proiectul anului 2025” la Gala Tinerilor Voluntari Ortodocși

Tineri voluntari din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului au participat, în seara zilei de 5 martie 2026, la cea de-a doua ediție a Galei Tinerilor Voluntari Ortodocși, eveniment organizat de Sectorul Cultural al Arhiepiscopiei, prin Biroul de Catehizare și Activități cu Tineretul. Manifestarea s-a desfășurat la Amfiteatrul Agricola din Bacău.

În cadrul galei au fost premiate proiecte și inițiative realizate de tinerii voluntari din eparhie, în mai multe domenii, printre care activități de tineret, cultură, cateheză și educație.

Participanții au ascultat și mesajul transmis de Preasfințitul Teofil Trotușanul, care i-a încurajat pe tineri să continue activitățile dedicate comunității și să promoveze valorile creștine în rândul generației lor.

La categoria cateheză, premiul pentru „Voluntarul anului” a fost acordat Mariei Cătălina Puiu, membră a Asociației Tinerilor Ortodocși Români (ATOR).

De asemenea, premiul pentru „Proiectul anului 2025” a fost atribuit evenimentului „Tânărul Oneștean – Ediția a VII-a”, organizat de Asociația Patmos – ATOR Onești, în cadrul Protopopiatului Onești.

Organizatorii au precizat că gala are rolul de a recunoaște implicarea tinerilor voluntari în activitățile comunitare și de a încuraja dezvoltarea proiectelor dedicate educației, culturii și formării spirituale a tinerilor.

Evenimentul a oferit, totodată, prilejul unei întâlniri între voluntari din mai multe asociații ale Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, care au schimbat experiențe și au discutat despre proiecte și inițiative viitoare.