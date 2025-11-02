Proiectul de reabilitare a Căii Adjudului din Onești, salvat după pierderea finanțării guvernamentale

Lucrările de modernizare a Căii Adjudului din Onești vor continua, după ce proiectul a fost salvat de la blocaj printr-o finanțare suplimentară asigurată de Consiliul Județean Bacău, la inițiativa președintei Cristina Breahnă-Pravăț (PSD).

Purtătorul de cuvânt al Primăriei Onești, Laurențiu Neghină, a anunțat că, deși finanțarea guvernamentală pentru acest obiectiv a fost retrasă, administrația locală a reușit să identifice soluții pentru a evita oprirea lucrărilor.

„Deși mulți ne-au cântat prohodul în privința reabilitării Căii Adjudului, Dumnezeu nu ne-a lăsat nici de această dată. După ce Guvernul Bolojan ne-a tăiat finanțarea, am făcut economii, am căutat soluții și am mers mai departe. Salvarea a venit de la Consiliul Județean Bacău”, a transmis Neghină într-un mesaj public.

Conform datelor oficiale, proiectul de modernizare a Căii Adjudului are o valoare totală de aproximativ 39 de milioane de lei, fiind inițial finanțat prin programul național Anghel Saligny. Blocarea fondurilor guvernamentale a venit într-un moment critic, când drumul fusese deja decopertat, iar lucrările se aflau într-o fază avansată de execuție.

Pentru a evita închiderea totală a circulației și degradarea infrastructurii, Primăria Onești a apelat la sprijinul Consiliului Județean. Printr-o hotărâre recentă, instituția județeană a alocat 10 milioane de lei pentru continuarea lucrărilor, permițând reluarea șantierului.

Reabilitarea Căii Adjudului include refacerea completă a părții carosabile, amenajarea trotuarelor și pistelor pentru biciclete, modernizarea stațiilor de transport public și realizarea rigolelor pentru colectarea apelor pluviale.

Prin reluarea lucrărilor, autoritățile locale estimează că modernizarea Căii Adjudului ar putea fi finalizată în termenul stabilit inițial, dacă vremea și condițiile tehnice vor permite.