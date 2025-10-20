Proiectele de modernizare a Parcului Cancicov și Promenadei Bistriței continuă în ritm susținut

Primarul municipiului Bacău, Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, a oferit un update privind stadiul lucrărilor la principalele proiecte de agrement și spații verzi din oraș: Parcul Cancicov și Promenada Bistriței.

„Chiar dacă vremea a fost neprietenoasă, lucrările la Parcul Cancicov sunt în grafic. Am ajuns la 80% stadiu de realizare a locurilor de joacă, 80% la alei. Per ansamblu, am depășit jumătatea proiectului și nu ne oprim!”, a transmis primarul.

Parcul Cancicov: jumătate din proiect finalizată

Modernizarea parcului, una dintre cele mai importante zone verzi ale Bacăului, include:

reamenajarea aleilor și spațiilor verzi;

refacerea locurilor de joacă ;

instalarea de dotări urbane moderne, mobilier și iluminat.

Primăria subliniază că lucrările se desfășoară constant, iar parcul va deveni cel mai modern parc urban din Bacău, un loc sigur și atractiv pentru toate vârstele.

Promenada Bistriței: toamna nu oprește constructorii

Chiar și odată cu instalarea toamnei, echipele de constructori continuă lucrările:

Finalizarea demolărilor existente pe traseu;

Finalizarea terasamentului pe tronsonul sud (de la insulă spre baraj);

Introducerea rețelelor de iluminat și turnarea grinzilor de coronament și fundațiilor la console.

Următoarele etape:

realizarea platformelor din beton pe tronsonul sud;

montajul balustradelor.

„Ce face un constructor bun chiar și când toamna s-a instalat? Lucrează în continuare!”, a spus primarul, subliniind că proiectul este în grafic și că, la final, zona de promenadă va fi un spațiu de agrement, plimbare și biciclete.

Implicarea Primăriei Bacău

Ambele proiecte fac parte din strategia administrației locale de a oferi spații publice moderne și atractive, care să transforme orașul într-un loc mai prietenos pentru recreere și relaxare. Primarul Stanciu-Viziteu a precizat că scopul administrației este ca băcăuanii să se bucure cât mai curând de aceste spații reabilitate și complet modernizate.

„Am depășit jumătatea proiectului la Parcul Cancicov și suntem în grafic la Promenada Bistriței. Nu ne oprim până când băcăuanii nu vor avea cele mai moderne și sigure locuri de agrement din oraș”, a concluzionat edilul.