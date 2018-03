„Promovarea moștenirii culturale”. Așa se intitulează proiectul pe care l-a inițiat prof. Călin Boambă, directorul Colegiului Național „Vasile Alecsandri” din Bacău. Un proiect internațional, care are ca scop promovarea valorilor locale și naționale din România și Ucraina, prin obiective clare, programe și activități prin care colegiul să devină un centru de referință în formarea profesională și continuă a tinerilor, în atingerea potențialului maxim ca indivizi și membri ai comunității românești și europene. Stimularea elevilor în dezvoltarea profesională și profesională prin activități specifice constituie un alt obiectiv în formarea acestora ca cetățeni, se mai arată în acest proiect.

Acesta se axează pe dezvoltarea de aptitudini și competențe pentru antrenarea elevilor în activități cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru lectură, voluntariat, oferirea de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Parteneriatele încheiate în acest sens vor reprezenta o cale de a dezvolta relații de colaborare între diferite instituții, în vederea realizării unui proiect comun.

Deplasare în Cernăuți

Weekendul trecut, pe 3 și 4 martie, o delegație de la Colegiul „Alecsandri”, formată din prof. Călin Boambă, director, prof. Mitică Pricopie, în calitate și de președinte al filialei locale a Asociației culturale „Despărțământului” Astra a colegiului (constituită din 1996), parte a Asociației Transilvane pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român, înființată la Sibiu în 1861 de Andrei Șaguna, și prof. Iulian Benchea, de informatică, s-a deplasat în Ucraina pentru încheierea unui prim parteneriat în acest proiect. S-au semnat astfel actele cu Școala Medie Ostrița (o școală foarte veche, din anul 1800), din comuna Mahala, Raionul Noua Suliță, și Școala Medie chiar din centrul comunei Mahala, prin primarul acesteia, Elena Nandriș.

„Vom organiza în comun evenimente omagiale și aniversare, vrem să atragem cât mai mulți elevi. Am fost primiți foarte bine, am văzut acolo cum sunt respectate tradițiile românești și portul românesc, am fost chiar întâmpinați cu un spectacol de Mărțișor. Este impresionant cât de mult își doresc acei oameni să vorbească limba română și să-și păstreze identitatea națională. Ei au nevoie de noi, de susținerea noastră, iar obiectivul nostru principal este tocmai să apărăm drepturile românilor din țară, dar, mai ales, a românilor din afara granițelor țării”, ne-a declarat prof. Mitica Pricopie.

Declarațiile sale au fost completate și de prof. Iulian Benchea, care ne-a mai spus că „prin această vizită am fost marcați de un fluviu de sentimente legate de bucuria acelor copii, a profesorilor de acolo, a doamnei primar, care chiar se implică și e foarte hotărâtă să salveze identitatea românească de pe acele meleaguri. M-a impresionat că e susținută de toți oamenii de acolo, foarte simpli, care sunt foarte atașați de tot ce înseamnă limba română și tradițiile lor.” Practic, în final, prin acest proiect se dorește educarea spiritului civic și umanitar pentru implicarea tuturor în viața comunității locale și naționale.



„Vrem să promovăm limba română în regiunea Ucraina. Acesta este scopul nostru principal, după motto-ul «Limba este însăși sufletul etnic», după cum spunea Mihai Eminescu. Am plecat de la ideea că etnicii români de acolo au nevoie de un sprijin și din partea instituțiilor educaționale din România, prin donații de carte, schimburi de experiență, bazate pe fondul tradițional comun între noi și cei de acolo. Am reușit să încheiem deja două protocoale de colaborare, în zone unde vorbitorii de limba română sunt de peste 90%. Ne-au primit foarte bine, iar ceea ce își doresc cu toții este atât de puțin pentru noi; nu vor decât cărți în limba română, schimburi de idei, tabere comune, întâlniri între elevi. Suntem deschiși să extindem proiectul și pe alte regiuni din Ucraina și să atragem și alte instituții din Bacău și România, pentru a fi mai aproape de cei de acolo.”

Prof. Călin Boambă, directorul colegiului