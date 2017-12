– medicii care vor participa la cursurile organizate în cadrul proiectului vor fi instruiţi să acorde asistenţă medicală pe baza unor dispozitive de ultimă generaţie, care monitorizează permanent glicemia copilului Proiectul „Formarea specialiştilor medicali în vederea îmbunătăţirii asistenţei medicale pediatrice la pacienţii cu diabet zaharat tip 1” este unic în ţară şi le-a fost prezentat specialiştilor de la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Bacău de o mămică, care a tot căutat informaţii despre cum ar putea să-şi ajute copilul diagnosticat cu acest tip de diabet (insulinodependent). „Lucrând în zona aceasta de proiecte europene, ea fiind din Bacău, a venit la noi să ne întrebe dacă am fi dispuşi să accesăm un astfel de proiect. Acum suntem singura unitate din ţară care l-am accesat şi suntem mândri”, a declarat Adrian Popa, manager SJU Bacău. Proiectul se va desfăşura pe o perioadă de trei ani, pe întreg teritoriul ţării, în trei centre: Bacău, Sibiu şi Constanţa, iar din trei în trei luni se vor organiza cursuri cu medici specialişti din toate spitalele care doresc să participe. „Cel mai mare atu al acestor cursuri de fomare îl reprezintă modalitatea asistenţei medicale care va fi acordată copiilor. Diabetul este o boală care te obligă să devii sedentar, pentru că la un anumit interval de timp tu trebuie să faci acea injecţie. Asistenţa medicală nouă se bazează pe senzori cu pompe volumetrice, care pot să alimenteze corpul, fără să mai mergi la doctor. Acel senzor are un mic ac, se introduce pe umăr, pe piept, şi pe bază de smartphone, tabletă, ceas, îţi transmite indicii valorici atât familiei, părintelui, cât şi medicului, care te coordonează. Şi poţi să afli în timp real referinţe despre starea pacientului, toţi indicatorii glicemici de care ai nevoie”, a precizat Valeriu Rotaru, manager de proiect şi jurist în cadrul SJU Bacău. „Acest proiect are două scopuri. Pe de o parte medicii se vor familiariza cu aceste dispozitive (cu pompele, cu senzorii), iar pe de altă parte şi familiarizarea copiilor şi a familiei. În diabetul zaharat, poate cel mai important lucru este monitorizarea permanentă a glicemiei. Sunt câteva urgenţe care pot duce la deces şi una din ele este coma hipoglicemică. Aceşti senzori, când detectează valori sub cele de referinţă, vor semnaliza şi vor constitui un semnal de alarmă pentru a preveni urgenţele majore”, a explicat dr. Ioana Raluca Dinu, director medical la SJU Bacău. Grupul ţintă este format din 320 de copii, din toată ţara, care vor primi acest tip de asistenţă medicală nouă în cadrul proiectului, ce ar putea fi un punct de plecare pentru deschiderea unui program naţional pentru monitorizarea cu astfel de dispozitive moderne a copiilor cu diabet. Contractul de finanţare a fost semnat la începutul acestei luni, are o valoare de 8,2 milioane de lei, cu o contribuţie a spitalului de 2 la sută. Proiectul va fi derulat de o echipă complexă, din care vor face parte şi medici specialişti în diabet zaharat din Bucureşti şi Bacău. La nivel naţional sunt 6.000 de copii cu diabet zaharat. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.