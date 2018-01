DRAMĂ: IANUARIE:

14.01.2018, ora 18.00 – Unchiul Vanea, regia LUMINIȚA ȚÎCU

21.01.2018, ora 18.00 – Vârciorova. Carantină, regia ALEXANDRU DABIJA

28.01.2018, ora 18.00 – Nora, regia DUMITRU LAZĂR FULGA

ANIMAȚIE: IANUARIE:

7.01. 2018, ora 11.00 – Aladin, regia GHEORGHE (GEO) BALINT

14.01.2018, ora 11.00 – Frumoasa și Bestia, regia VALENTIN DOBRESCU

21.01.2018, ora 11.00 – Albă ca Zăpada, regia GHEORGHE (GEO) BALINT

28.01.2018, ora 11.00 – Aventurile unei vrăjitoare, regia VALENTIN DOBRESCU Preț bilete: Animație

● Preșcolari, elevi, studenți: 8 lei

● Însoțitori preșcolari: 12 lei

Pentru rezervări ANIMAȚIE:

0753.090.588 (Bebe Păduraru) sau 0753.090.590 (Nicolae Hamza) Dramă:

● Elevi, studenți: 8 lei

● Adulți, loc în sală: 30 lei

● Adulți, lojă: 35 lei

● Pensionari: 15 lei

Pentru rezervări DRAMĂ:

0753.090.589 (Laura Bălăbănescu) sau 0753.090.590 (Nicolae Hamza) Abonamente: Categorii:

35 lei

5 spectacole – 140 lei

10 spectacole-260 lei

Categorii:

30 lei

5 spectacole – 115 lei

10 spectacole – 225 lei

Categorii:

15 lei

5 spectacole – 60 lei

10 spectacole – 110 lei

Categorii:

12 lei

5 spectacole – 50 lei

10 spectacole – 90 lei

Categorii: 8 lei

5 spectacole – 35 lei

Categorii: 8 lei

5 spectacole – 35 lei

10 spectacole – 60 lei *** Abonamentele nu includ spectacolele premieră! Copilul cu handicap, precum și persoana care îl însoțește beneficiază de gratuitate. Adultul cu handicap grav sau accentuat, precum și persoana care îl însoțește beneficiază de gratuitate. Adultul cu handicap mediu sau ușor beneficiază de bilete în aceleași condiții ca cele pentru elevi și studenți. Cadrele militare active, soldații și gradații profesioniști, personalul civil din unitățile militare ale Garnizoanei Bacău beneficiază de reducere la prețul biletului de 30 de lei, la 20 de lei.

