Pe durata semestrului II, anul școlar 2019-2020, la Facultatea de Științe, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, firma Softescu organizează pentru studenți cursul facultativ „Programare Orientată pe Obiecte în PHP și Drupal CMS”- ediția a II-a.

„Acest demers are rolul de a susține formarea tinerilor programatori asigurând astfel un fundament pentru o mai bună integrare a lor pe piața muncii. Costurile generate de organizarea acestui proiect sunt suportate integral de compania Softescu. Universitatea «Vasile Alecsandri» din Bacău furnizează sala pentru desfășurarea orelor de curs și asigură promovarea acestei inițiative în rândul studenților”, a declarat Adrian Pintilie, manager de proiect.

Cursul se va desfășura în perioada februarie – aprilie 2020, începând cu 27 februarie 2020, intervalul orar 17.00-19.00. Tematica de curs: conceptele fundamentale de dezvoltare web în PHP, programarea orientată pe obiecte în PHP, dezvoltarea unui site cu ajutorul unui CMS (Drupal). Toți participanții cu o prezență de minim 70 % vor primi în cadrul cursului festiv o diplomă de participare.

Cei dornici să-și verifice cunoștințele dobândite vor participa și la o evaluarea teoretică și practică care se va realiza în luna mai 2020. Studenții vor primi o diplomă de absolvire a cursului unde vor fi trecute și cunoștințele pe care aceștia le-au dobândit.

În 2019, la prima ediție au participat un număr de 45 studenți, dintre care au absolvit cursul un număr de 26 studenți.

Softescu este o companie cu 100% capital românesc cu sediul în Bacău. Softescu a fost înființată în anul 2008 și de peste 10 ani realizează proiecte IT pentru companii precum SealedAir, Nasdaq, Harvard Medical School, etc dar și instituții și organizații internaționale precum United Nations Volunteer sau World Trade Organization. În anul 2018, Softescu și-a deschis primul birou din afara țării în orașul New York, USA pentru a consolida prezenta pe piața Americii de Nord. În 2019, Softescu a lansat la Seattle un nou startup, OpenStory.io ce își propune să realizeze primul software dedicat editorilor de conținut pe platforme CMS gen Drupal, Wordpres etc.