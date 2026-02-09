Program temporar de furnizare a apei, după avaria de la conducta Valea Uzului

Ca urmare a avariei identificate în cursul dimineții de astăzi, 9 februarie 2026, la conducta de transport Valea Uzului – Bacău, în zona comunei Mărgineni, sat Podiș, autoritățile locale și operatorul regional au anunțat un program temporar de furnizare a apei potabile.

Primarul municipiului Bacău, Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, a precizat că locația avariei a fost identificată, conducta este în curs de golire, iar lucrările de săpătură vor începe în scurt timp. Detalii suplimentare privind durata exactă a remedierii sunt așteptate în următoarele 2–3 ore.

Potrivit informării transmise de SC CRAB SA, pentru ziua de astăzi furnizarea apei potabile se va face după următorul program:

între orele 10:00 – 17:00 , apa va fi livrată la debit și presiune redusă ;

între orele 17:00 – 20:00, furnizarea apei către consumatorii din municipiul Bacău se va realiza în regim normal.

Reprezentanții operatorului atrag atenția că, pe durata furnizării apei la presiune redusă, există posibilitatea ca locuitorii de la etajele superioare (III și IV) ale blocurilor tip bară să se confrunte cu lipsă de presiune sau întreruperi temporare în alimentarea cu apă.

Echipele CRAB continuă intervențiile în teren pentru remedierea situației, iar programul de furnizare va fi actualizat în funcție de evoluția lucrărilor. Autoritățile recomandă populației să urmărească informările oficiale pe parcursul zilei.