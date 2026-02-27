Impozitele pe locuințe ar putea scădea cu 15–30% după noua OUG a Guvernului

Impozitele pe locuințe din municipiul Onești ar putea scădea cu procente cuprinse între 15% și 30%, dacă forma finală a Ordonanței de Urgență adoptate vineri de Guvern va rămâne cea apărută în spațiul public, a declarat purtătorul de cuvânt al Primăriei Onești, Laurențiu Neghină.

Potrivit acestuia, actul normativ emis de Executiv permite autorităților locale să reducă nivelul impozitelor pe locuințe, după ce acestea au fost majorate la finalul anului trecut printr-o decizie guvernamentală.

„Astăzi, premierul a emis o Ordonanță de Urgență prin care permite primăriilor să reducă impozitul pe locuințe. Este o încercare de corectare a unei decizii luate în decembrie, când aceste impozite au fost majorate semnificativ, generând nemulțumiri în rândul populației”, a afirmat Neghină.

El a susținut că majorarea inițială a fost decisă la nivel central, însă reacțiile negative ale cetățenilor au fost îndreptate în mare parte către administrațiile locale.

„Guvernul a crescut impozitele, iar primăriile au fost lăsate să încaseze furia oamenilor. Nota de plată a venit de la centru, dar reproșurile au fost direcționate către administrațiile locale”, a spus purtătorul de cuvânt.

Potrivit estimărilor prezentate de acesta, în cazul în care prevederile ordonanței vor rămâne neschimbate, reducerea ar putea fi semnificativă pentru o mare parte dintre locuințele din municipiu.

„Pentru un apartament dintr-un bloc mai vechi de 50 de ani – categorie în care se încadrează majoritatea locuințelor din Onești – un impozit de aproximativ 600 de lei ar putea scădea spre 400 de lei”, a explicat Neghină.

Reprezentantul Primăriei a precizat că administrația locală va analiza forma finală a ordonanței și va adopta măsuri care să fie „corecte pentru cetățeni”.

„La Onești vom face ceea ce este corect pentru oameni. Administrația locală trebuie să rămână aproape de cetățeni, nu prinsă între decizii centrale greșite și nemulțumiri firești”, a mai declarat acesta.

Guvernul nu a publicat încă forma finală a ordonanței în Monitorul Oficial, iar autoritățile locale urmează să stabilească modul concret de aplicare după intrarea acesteia în vigoare.