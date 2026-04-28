Buhuși Dance Fest ediția a VII-a, succes pe toate liniile

Casa de Cultură „Elisabeta Bostan” din Buhuși a găzduit sâmbătă, 25 aprilie 2026, ce-a de-a VII-a ediție a festivalului-concurs de dans All Style Buhuși Dance Fest, un eveniment organizat anual de Școala de Dans Buhuși.

Festivalul, organizat pe mai multe categorii de vârstă, nivele de pregătire și la mai multe discipline, a reunit la start aproape 700 de participanți de la mai multe școli și cluburi din Piatra Neamț, Roman, Bacău, Onești, Adjud, Brăila și Buhuși.

Prestația celor prezenți în competiție a fost evaluată de un complet de 4 jurați: Claudia Pintilie – arbitru de street dance, Andra Florea Romașcanu – profesor de coregrafie la Colegiul Național de Artă „George Apostu”, Mateo Ipate – fost dansator sportiv de performanță și fondator MoonLight Dance Studio Bacău, Cristi Sava – fost dansator sportiv de performanță, antrenor și arbitru FRDS, membru fondator Underground Dance Center Bacău.

Misiunea juraților nu a fost una simplă, nivelul de pregătire arătat de participanți pe scenă fiind unul foarte ridicat, chiar și în rândul debutanților sau începătorilor, ceea ce confirmă că Buhuși Dance Fest a crescut în nivel de perforamnță de la o ediție la alta și îl așază în rândul celor mai importante evenimente de gen din regiunea Moldovei și nu numai.

Un plus l-au dat și premiile, concurenții fiind recompensați cu diplome, medalii și trofee, dar și alte premii speciale: vouchere de participare la edițiile viitoare sau premii oferite de sponsori.

Astfel, cele mai importante premii au fost oferite de Scoala de Șoferi SMART ABC Bacău care a contribuit cu două cursuri de școlarizare pentru categoria B1, premii pe care le-au obținut Marta Cană de la Art Way Onești – care a prezentat un număr demn de Românii Au Talent, și de Nicole Mănciulescu de la Școala de Dans Buhuși cu un număr de dans sportiv.

„Așa cum am făcut de-a lungul timpului, și de această dată am susținut performanța. Ne bucurăm că am putut sprijini Buhuși Dance Fest, un eveniment din județul nostru, care dorește să aducă un plus de valoare în rândul tinerilor, pe care și noi îi susținem. Cu siguranță vom mai colabora pentru că împreună susținem viitorul”, a declarat Johny Popa, administratorul Școlii de Șoferi SMART ABC Bacău.

Alte premii importante au venit de la Agenția de Turism Rafian Travel – Călătorește cu Stil, care a pus la bătaie două weekend-uri la Gura Humorului, dar și Young Island Festival, care deja a devenit partener tradițional și care o oferit în cadrul evenimentului 10 bilete la ediția din acest an.

„Ne-am bucurat de o prezență consistentă ceea ce demonstrează că facem bine ceea ce facem și că participanții au înceredere în noi. Am crescut de la o ediție la alta și ne propunem de fiecare dată să punem concurență pe scenă, să ridicăm nivelul competițional, dar și valoarea premiilor. De aceea mulțumim încă odată tuturor celor care ne-au susținut, sponsorilor dar și administrației locale, și în mod special participanților”, au transmis organizatorii.

Reprezentanții gazdelor, sportivii de la Școala de Dans Buhuși au obținut 7 locuri I și 3 locuri 2:

Natalia Cășeriu, locul II debutanți 7-9 ani Dans Sportiv

Ilaria Beruică, locul II 10-12 ani începători Dans Sportiv

Duo Crina și Sofia, locul I 10-12 ani intermediari Dans Sportiv

Duo Anastasia și Ema, locul II 10-12 ani intermediari Dans Sportiv

MiniHappy, locul I 10-12 ani Dans Sportiv

Nicole Mănciulescu, locul I 16-18 ani începătari Dans Sportiv

Anastasia Compot, locul I 16-18 ani intermediari Dans Sportiv

Iasmina Artene, locul I 16-18 ani avansați Dans Sportiv

Duo Anda și Delia, locul I 16-18 ani debutanți Dans Sportiv

Trio Nicole, Iasmina și Teo, locul I 16-18 ani avansați Dans Sportiv

Ziarul Deșteptarea a fost partener media la acest eveniment.