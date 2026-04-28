Peste 11.000 de pacienți tratați la Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși în primul trimestru al anului

Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși a acordat servicii medicale pentru 11.496 de pacienți în primele trei luni ale anului 2026, potrivit bilanțului de activitate prezentat de unitatea medicală.

Din totalul pacienților internați, 1.443 au beneficiat de spitalizare continuă, 3.456 de spitalizare de zi, iar 6.597 au fost internați prin Compartimentul de Primiri Urgențe (CPU).

În ceea ce privește proveniența pacienților, 35,5% dintre aceștia au fost din orașul Buhuși, 30,7% din alte localități ale județului Bacău, iar 33,8% au venit din alte județe ale țării, procent aflat în creștere față de aceeași perioadă a anului trecut, când ponderea era de 31,6%.

Activitatea chirurgicală a inclus 404 intervenții, dintre care 218 realizate în regim de spitalizare continuă și 186 în spitalizare de zi.

În ambulatoriul integrat al spitalului au fost consultați 10.911 pacienți, iar în laborator au fost efectuate 8.918 analize medicale, dintre care 1.238 pentru pacienți din ambulatoriu și 7.680 pentru pacienți internați.

De asemenea, în cadrul serviciului de radiologie și imagistică medicală au fost investigați 6.106 pacienți, dintre care 962 în ambulatoriu și 5.144 internați. În această perioadă au fost realizate 405 investigații RMN, 816 examinări CT și 11.929 radiografii.

Reprezentanții unității medicale au precizat că activitatea din primul trimestru reflectă volumul ridicat de servicii medicale oferite pacienților din Buhuși, județul Bacău și din alte zone ale țării.