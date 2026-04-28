8 medalii pentru CS Nautica Bacău la Campionatele Naționale de Natație

Sportivii clubului CS Nautica Bacău au obținut opt medalii la Campionatele Naționale de Înot pentru seniori, tineret și juniori I/II, competiție organizată de Federația Română de Natație și Pentatlon Modern în perioada 22–26 aprilie, la bazinul din Otopeni.

La întreceri au participat peste 690 de sportivi din întreaga țară, iar delegația băcăuană a fost formată din 18 înotători, reprezentând toate categoriile de vârstă din concurs: Mereuță Andreas, Deleu Cosmin, Falcă Matheo, Patrichi Rareș, Lazarev Luca, Slădaru Andrei, Borcea Robert, Banu Robert, Varga Robert, Artene Luca, Apachiței Octavian, Varga Robert, Marchidan Ilaria, Vehera Bogdana, Popa Medeea, Măriuț Serena, Mihăeș Eliza și Mihai Teodora.

Cele mai multe medalii au fost câștigate de Borcea Robert, sportiv antrenat de Jitaru Sabin, care a urcat de patru ori pe podium:

locul 2 la 50 m fluture (tineret)

(tineret) locul 2 la 100 m fluture (tineret)

(tineret) locul 2 la 200 m fluture (tineret)

(tineret) locul 3 la 200 m fluture (seniori)

La rândul său, Lazarev Luca, antrenat de Popa Alexandru, a obținut două medalii:

locul 1 la 200 m mixt (juniori I)

(juniori I) locul 2 la 400 m mixt (juniori I)

O altă medalie a fost câștigată de Mereuță Andreas, pregătit de Poeană Adrian, care s-a clasat pe locul 3 la 200 m bras (juniori II).

Cea de-a opta medalie a venit în proba de ștafetă 4×100 m mixt combinat (tineret), unde echipa formată din Varga Robert, Măriuț Serena, Borcea Robert și Mihăeș Eliza a ocupat locul 3.

„Suntem mândri de atitudinea și determinarea sportivilor noștri, care au reușit să își îmbunătățească cei mai buni timpi în competiție, depășind emoțiile acestor întreceri uniți în spiritul unei echipe. Noi, cei care le suntem aproape — antrenori și părinți — îi încurajăm să nu renunțe la visul lor de a deveni mai buni, în primul rând pentru ei, dar și pentru susținătorii lor. Pe această cale vrem să mulțumim tuturor celor implicați pentru sprijinul acordat acestor sportivi cu ambiție și curaj”, a declarat Ovidiu Galeru, coordonatorul clubului Nautica.