Cei doi subprefecți de la PSD au demisionat

Subprefecții județului Bacău, Valentin Ivancea și Olimpiu Tulpan, numiți din partea Partidului Social Democrat, au demisionat astăzi.

Potrivit informațiilor oficiale, cei doi subprefecți și-au înaintat demisiile către Ministerul Afacerilor Interne, urmând să își exercite atribuțiile până la adoptarea unei Hotărâri de Guvern care să consfințească încetarea mandatelor.

„Cei doi subprefecți și-au înaintat demisiile către MAI. Ele își vor produce efectul după publicarea în Monitorul Oficial”, a declarat prefectul județului Bacău, Andreea Negru.

Valentin Ivancea și Olimpiu Tulpan au fost învestiți în funcție în urmă cu aproximativ șase luni, în urma deciziilor politice adoptate la nivel central privind reprezentarea formațiunilor în structurile administrative din teritoriu.

Retragerea lor din funcții survine după ce Partidul Social Democrat a anunțat ieșirea de la guvernare și a solicitat prefecților și subprefecților susținuți de partid să își depună demisiile. Procedura de înlocuire a acestora urmează să fie stabilită prin decizii ale Guvernului în perioada următoare.