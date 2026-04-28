Stadiu de aproape 50% pe loturile Săucești – Trifești și Trifești – Gherăești ale A7

Lucrările pe autostrada A7, tronsonul Bacău – Pașcani, continuă pe loturile 1 și 2, Săucești – Trifești și Trifești – Gherăești, unde constructorul desfășoară în prezent operațiuni de așternere a mixturilor asfaltice pe mai multe sectoare ale traseului.

Potrivit imaginilor de pe șantier, antreprenorul este mobilizat cu patru truse de așternere – finisoare, cilindri compactori și echipe de muncitori – în zonele nodului rutier Bacău-Nord, Filipești și Săbăoani.

Lucrările de asfaltare au ajuns la nivel de strat de bază și strat de legătură pe aproximativ 20 de kilometri din totalul de 77 de kilometri ai tronsonului aflat în execuție.

În paralel, pe șantier se execută lucrări de stabilizare a straturilor de fundare, taluzări și intervenții la structurile de pe traseu, inclusiv poduri și viaducte.

Stadiul fizic al lucrărilor este de 49,1% pe lotul 1 (Săucești – Trifești) și 46,9% pe lotul 2 (Trifești – Gherăești).

Contractul pentru realizarea acestor segmente ale autostrăzii A7 a fost semnat la 15 februarie 2023, durata de execuție fiind de 30 de luni. Lucrările sunt realizate de asocierea S.C. Spedition UMB S.R.L. – S.C. SA&PE Construct S.R.L. – S.C. Tehnostrade S.R.L.

Lotul 1 Săucești – Trifești are o lungime de 30,30 km, iar lotul 2 Trifești – Gherăești măsoară 18,99 km. Proiectul este finanțat din fonduri europene.

Sursa video: DRDP Iași / CNAIR