Ministerul Finanțelor clarifică tratamentul contabil și fiscal al bonificației de 3% pentru contribuabilii bun-platnici

Ministerul Finanțelor (MF) a transmis recent clarificări privind modul de înregistrare în contabilitate și tratamentul fiscal al bonificației de 3% acordate contribuabililor bun-platnici, după ce Camera Consultanților Fiscali (CCF) solicitase explicații la începutul anului. În practică apăruseră mai multe interpretări privind înregistrarea acestei bonificații, precum și întrebări legate de caracterul ei impozabil sau neimpozabil.

Potrivit CCF, printre specialiști circulau mai multe variante privind tratamentul contabil al bonificației acordate în 2025 pentru obligațiile fiscale aferente anului 2024. Unele opinii susțineau că aceasta ar trebui tratată ca o reducere a impozitului pe profit aferent anului 2024 și înregistrată prin afectarea rezultatului reportat. Alte interpretări sugerau diminuarea cheltuielii cu impozitul pe profit în anul 2025. A treia variantă, considerată de CCF cea mai potrivită, era recunoașterea bonificației ca un câștig aferent anului 2025, înregistrat la categoria „Alte venituri din exploatare”.

Ministerul Finanțelor a confirmat, în esență, această ultimă variantă, precizând că bonificația se înregistrează ca venit din exploatare. Concret, tratamentul contabil indicat presupune articolul contabil: 441x „Impozitul pe profit și alte impozite” = 7588 „Alte venituri din exploatare”. Această abordare se aplică atât contribuabililor care folosesc reglementările contabile prevăzute de Ordinul MF nr. 1.802/2014, cât și celor care aplică standardele IFRS în baza Ordinului MF nr. 2.844/2016.

Diferențele apar însă în ceea ce privește tratamentul fiscal al acestor sume. Camera Consultanților Fiscali considera că, dacă bonificația este recunoscută contabil drept venit, atunci aceasta ar trebui să fie și venit impozabil atât pentru plătitorii de impozit pe profit, cât și pentru microîntreprinderi. Argumentul era că baza de impozitare ar rămâne neafectată doar dacă bonificația ar fi tratată ca o reducere de impozit și înregistrată în contul rezultatului reportat, interpretare considerată însă nepotrivită din punctul de vedere al naturii economice a bonificației.

Ministerul Finanțelor a venit cu o interpretare diferită. Conform instituției, pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit, bonificația de 3% reprezintă venit neimpozabil, întrucât este asimilată recuperării unei cheltuieli pentru care nu s-a acordat deducere fiscală. În schimb, în cazul contribuabililor care aplică impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, aceeași bonificație este venit impozabil, deoarece nu se regăsește printre veniturile care se scad din baza de calcul a acestui impozit.

Clarificările vin în contextul prevederilor din OUG nr. 107/2024, act normativ care a introdus o bonificație de 3% din impozitele aferente anului 2024 pentru contribuabilii care și-au achitat corect obligațiile fiscale. Sumele acordate sub formă de bonificație pot fi folosite pentru compensarea obligațiilor fiscale viitoare. În practică, însă, multe companii au așteptat până după data de 25 iunie 2025 pentru a vedea dacă beneficiază de această facilitate, iar bonificațiile au început să apară în fișele pe plătitor abia spre finalul anului 2025.