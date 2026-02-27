Bacău: Tânăr de 20 de ani, salvat de polițiști în ultima clipă

Un tânăr de 20 de ani din municipiul Bacău a fost salvat în ultima clipă de polițiști, după ce a încercat să își pună capăt vieții în locuința sa.

Potrivit informațiilor furnizate de polițiști, incidentul a avut loc astăzi, în jurul orei 11:30, când un apel la numărul de urgență 112 anunța că un tânăr își provoacă leziuni, cu intenția de a se sinucide.

La fața locului a fost trimisă de urgență o patrulă din cadrul Secției 2 Poliție Bacău. Polițiștii au găsit tânărul încuiat în bucătăria imobilului în care locuiește împreună cu mama sa, acesta provocându-și răni în zona gâtului și a capului, în timp ce afirma că dorește să își pună capăt vieții.

Polițiștii au intervenit imediat, l-au deposedat de obiectul înțepător pe care îl avea asupra sa și l-au imobilizat într-o poziție de siguranță, pentru a preveni automutilarea.

Totodată, a fost solicitat un echipaj de ambulanță, iar până la sosirea acestuia, polițiștii i-au acordat primul ajutor și au încercat să oprească sângerarea.

După acordarea îngrijirilor medicale la fața locului, tânărul a fost transportat la spital pentru investigații și tratament de specialitate.

La intervenție au acordat sprijin și un elev al Școlii de Agenți de Poliție, precum și un student al Academiei de Poliție, care au dat dovadă de prezență de spirit și au consiliat-o pe mama tânărului, aflată în stare de șoc.

Intervenția s-a încheiat cu succes, iar viața tânărului a fost salvată.