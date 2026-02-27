Descoperă Magia Florilor pe strada Banca Națională: Fleur d’Iris, florăria care îți învăluie simțurile în culoare și parfum

În teorie, sau din punct de vedere comercial, luna februarie este luna dragostei iar martie e startul de primăvară, perioadă în care se spune că e timpul florilor. Cred că e puțin greșit, pentru că timpul florilor e în permanență și nu prea mai are treabă cu anotimpul.

Dar dacă tot vine primăvara și totul revine la viață, trebuie să consemnăm că acest fapt se întâmplă și la Florăria Fleur d’Iris care s-a mutat de curând, cum se spune, „în casă nouă”. Mai exact, pe Banca Naținală 25. Așa că primăvara ne surprinde într-un mod plăcut dar și cu idei noi.

La Fleur d‘Iris am întâlnit-o pe Alexandra Anghelache, cea care și-a dorit mereu să facă ceva, altceva. Alexandra este cunoscută de băcăuani și ca solistă la evenimente ceea ce a arătat că are un simț artistic puternic dezvoltat. La un moment dat a făcut un curs de florist, descoperind o lume care a fascinat-o. A învățat lucruri noi, care îți pot mângâia sufletul, lucruri pe care a dorit să le împărtășească cu toată lumea. Așa s-a „născut”, în urmă cu un an Fleur d’Iris, o florărie în care pune suflet și toate cunoștințele acumulate. Pentru că, dacă în aparență e ușor să pui câteva flori într-un buchet, în realitate nu e chiar așa. Trebuiesc respectate niște regului care privesc atât florile în sine cât și metodele de ambalare, ba chiar și cum să le păstrezi după ce le-ai achiziționat.

Cele mai frumoase flori pentru tine

Din dorința de a face lucrurile cât mai bine și la o calitate premium, Alexandra și-a dorit să aibă în florăria ei flori mai speciale. Flori mai rare, ce-i drept un pic mai scumpe, cu o cromatică deosebită. Sigur, nu lipsesc nici florile, să le spun așa, comune. Acestea, în mare lor majoritate vin din import din Olanda, de pe bursă. „Nu e chiar atât de simplu. Atât condițiile de transport cât și condițiile din florărie trebuie să fie unele speciale. În primul rând e vorba de temperatură care trebuie în permanență controlată, mai ales că florile sunt o marfă ușor perisabilă”, ne-a spus Alexandra. Pe lângă florile de import, la Fleur d’Iris putem găsi și marfă de la producători români, cum ar fi cei din Vrancea, București, dar și din alte părți. Iar asta se poate vedea cu ochiul liber. Când intri în florărie nici nu știi unde să te uiți. Ești practic asaltat de culori și forme, dar și un miros fresh de flori și primăvară. Între acestea îți fac imediat cu ochiul trandafirii – în mai multe soiuri, hortensiile, anemonele și multe altele.

Buchete unicat

La Fleur d‘Iris, buchetele pot fi personalizate în funcție de dorința clientului. Alexandra e o fire perfecționistă iar aranjamentele ei, care nu seamănă unele cu altele, se pliază pe dorința clientului. „Pentru că fiecare aranjament transmite un mesaj”, subliniază Alexandra.

Nu este doar un buchet – este o declarație, o promisiune, o îmbrățișare transmisă prin petale și culori. Fleur d‘Iris oferă servicii de:

-aranjamente folorale

-buchete de mireasă

-lumânări de botez și nuntă

-aranjamente funerare

-decor floral nuntă

-abonamente florale, etc.

Cadouri

Pe lângă multitudinea de flori, la Fleur d’Iris poți găsi și inspirație pentru un cadou. Ce poate fi mai frumos decât un buchet de flori și o cutie de bomboane fine. Sau flori cu ciocolată. Sau, și mai grozav, flori cu vin. Iar ideile sunt mult mai multe și Alexandra abia așteaptă să vă ajute. Iar dacă îți faci probleme de timp, să știi că Fleur d’Iris îți poate trimite aranjamentul sau buchetul de flori și pe Wolt.

Fiecare floare este atent selecționată zilnic, pentru ca prospețimea și aspectul său să răspundă celor mai înalte standarde. Fleur d‘Iris combină pasiunea pentru natură cu profesionalismul, astfel încât fiecare creație florală să spună o poveste.

Vino să descoperi o atmosferă plină de culoare și inspirație! Lasă-te purtat de parfumul florilor și transformă fiecare moment într-o amintire de neuitat.

Fleur d ‘ Iris

Str. Banca Națională nr. 25

Tel.0734.924.554

Fleur d‘Iris pe facebook, Instagram și Tik Tok

Întrați pe pagina de Facebook Deșteptarea și participați la concursul organizat împreună cu Florăria Fleur d’Iris !