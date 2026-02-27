Ambasadorul Indiei, în vizită de lucru la Bacău. Primarul Viziteu: orașul este deschis investițiilor

Ambasadorul Indiei în România, Excelența Sa dr. Manoj Kumar Mohapatra, se află vineri într-o vizită de lucru în municipiul Bacău, unde are programate întâlniri cu reprezentanți ai administrației locale și ai mediului de afaceri.

Primarul municipiului Bacău, Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, a declarat că vizita reprezintă o oportunitate pentru promovarea orașului în fața investitorilor și pentru dezvoltarea unor posibile parteneriate economice.

„Mă bucur de fiecare oportunitate pe care o am să explic că Bacăul este deschis oamenilor de afaceri, că avem competență, capacitate tehnică și seriozitate în orice facem”, a afirmat edilul.

Potrivit acestuia, ambasadorul Indiei este însoțit în vizită de membrii familiei, aspect pe care primarul îl consideră un semn al valorilor comune dintre cele două comunități.

„M-am bucurat să văd că domnul ambasador a venit în vizită alături de soție și copil, ceea ce arată că avem în comun cu acest popor aceleași valori privind familia”, a precizat Stanciu-Viziteu.

Edilul și-a exprimat speranța ca întâlnirile programate cu reprezentanți ai mediului de afaceri să conducă la inițierea unor parteneriate economice cu municipiul Bacău, administrația locală fiind dispusă să ofere sprijin instituțional pentru dezvoltarea acestora.

Vizita are ca obiectiv consolidarea relațiilor economice și identificarea unor oportunități de colaborare între investitori indieni și mediul de afaceri local.