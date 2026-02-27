Ședință a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și premii pentru voluntari și personal operativ, de Ziua Protecției Civile

Cu prilejul Zilei Protecției Civile din România, la Centrul de Afaceri și Expoziții din Bacău a avut loc o ședință festiv-tematică a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Bacău, la care au participat reprezentanți ai instituțiilor implicate în gestionarea situațiilor de urgență la nivel județean.

În cadrul întâlnirii au fost abordate teme privind evoluția și rolul protecției civile în gestionarea situațiilor de urgență, fiind prezentat și un scurt istoric al sistemului. Participanții au evidențiat momentul de referință din 28 februarie 1933, când a fost înființată structura „Apărarea Pasivă contra Atacurilor Aeriene”, considerată începutul organizării protecției civile în România. De-a lungul timpului, sistemul a evoluat de la o structură cu caracter militar la un mecanism modern și integrat de management al situațiilor de urgență.

Pe agenda ședinței s-au aflat și aspecte legate de alarmarea și adăpostirea populației în județul Bacău. Reprezentanții instituțiilor competente au prezentat modul de funcționare al sistemelor de înștiințare și avertizare, inclusiv utilizarea platformei RO-ALERT, precum și măsurile adoptate pentru verificarea și menținerea în stare de operativitate a adăposturilor de protecție civilă.

De asemenea, a fost prezentat adăpostul de protecție civilă din dotarea Centrului de Afaceri și Expoziții Bacău, fiind evidențiate caracteristicile tehnice, capacitatea de adăpostire și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească astfel de spații pentru protejarea populației în situații de urgență.

În cadrul evenimentului au fost acordate premii simbolice unor voluntari și membri ai personalului operativ pentru implicarea și devotamentul demonstrate în activitățile desfășurate. Au fost distinși voluntarii Bălan Emanuel, din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești, și Poloșanu Elena-Manuela, din cadrul Detașamentului de Pompieri Moinești.

Totodată, soldatul Vlad Alupei a fost recompensat pentru curajul și implicarea de care a dat dovadă într-o intervenție salvatoare. În penultima zi a anului trecut, în municipiul Bacău, acesta a intervenit prompt într-un accident rutier în care a fost implicat un biciclist inconștient, cu hemoragie la nivelul capului. Militarul a acordat primul ajutor, a menținut căile aeriene libere ale victimei, a monitorizat semnele vitale și a asigurat zona până la sosirea echipajelor medicale, contribuind la salvarea vieții acesteia.

Distincțiile au avut rolul de a evidenția spiritul civic, devotamentul și solidaritatea manifestate de voluntari și personalul operativ în misiunile desfășurate în sprijinul comunității.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al Județului Bacău au reamintit că programul național de voluntariat „Salvator din pasiune” oferă tuturor celor interesați posibilitatea de a se alătura echipei pompierilor militari și de a contribui activ la protejarea comunității, înscrierile fiind deschise pe tot parcursul anului.

Ședința CJSU a reprezentat și un prilej de reafirmare a responsabilităților instituțiilor membre ale Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență și a importanței cooperării interinstituționale pentru creșterea gradului de siguranță al comunității.

Ziua Protecției Civile rămâne un reper simbolic al angajamentului permanent pentru prevenirea și limitarea efectelor dezastrelor, având ca obiectiv principal protejarea vieții și bunurilor cetățenilor. Voluntarii și personalul operativ reprezintă un element esențial în susținerea acestei misiuni.