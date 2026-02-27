Fotbal/ Liga 2: FC Bacău, gata să continue seria victoriilor

La o săptămână după ce s-au impus la Buzău, contra Metalului, prin golul lui Daniele Luncașu, „alb-roșii” vizează toate punctele și împotriva celeilalte divizionare secunde calificate în „sferturile” Cupei României, Gloria Bistrița. Partida FC Bacău- Gloria Bistrița va avea loc sâmbătă, 28 februarie, de la ora 11.00, la Ruși Ciutea

Ultima zi de iarnă aduce primul joc oficial pe teren propriu în 2026 pentru FC Bacău. Sâmbătă, 28 februarie, de la ora 11.00, la Ruși Ciutea, băcăuanii vor întâlni Gloria Bistrița, în cadrul etapei 19, antepenultima din sezonul regular al Ligii 2. „Alb-roșii” vor să-și continue seria pozitivă, care numără șapte rezultate utile, dintre care ultimele trei sunt victorii. Cel mai recent succes a fost obținut sâmbăta trecută, în „infernul alb” de la Buzău, cu 1-0, contra Metalului, echipă calificată în sferturile de finală ale Cupei României. Acum, Aftanache și colegii săi vizează toate punctele și în dauna celeilalte divizionare secunde prezente în „sferturile” Cupei, Gloria Bistrița.

Misiunea gazdelor nu se anunță însă chiar una facilă. Ardelenii antrenați de Nicolae Grigore traversează, la rândul lor, o perioadă bună, subliniată nu doar de accederea în primele opt în Cupă, unde vor da peste FC Argeș, ci și de cele trei succese consecutive în campionat. Ca o particularitate, merită notat și numărul mare de stranieri din lotul Gloriei. În fine, să amintim că runda cu numărul 19 a debutat joi, cu victoria Stelei în fața celor de la CSM Slatina, scor 2-1 și își va consuma grosul meciurilor sâmbătă, când, alături de FC Bacău- Gloria Bistrița, se mai dispută, tot de la ora 11.00, partidele Sepsi Sfântu-Gheorghe- CSM Reșița, Corvinul Hunedoara- CS Dinamo București, CSC Șelimbăr 1599- Concordia Chiajna, CSM Olimpia Satu- Mare- CS Tunari, CSC Dumbrăvița- Politehnica Iași, AFC Câmpulung Muscel 2022- CS Afumați, Ceahlăul Piatra Neamț- FC Voluntari și, de la ora 13.00, ASA Târgu-Mureș- Metalul Buzău. Etapa se va încheia duminică, 1 martie, cu jocul Chindia Târgoviște- FC Bihor Oradea.

Clasament : 1) Corvinul 46p., 2) Sepsi 39p., 3) FC Bihor 38p., 4) FC Voluntari 36p., 5) ASA Târgu-Mureș 33p. (golaveraj 36-20), 6) Chindia 33p. (33-17), 7) Steaua București 33p. (32-26), 8) CSM Reșița 32p., 9) Metalul Buzău 29p., 10) Politehnica Iași 28p., 11) FC Bacău 26p., 12) Concordia Chiajna 24p. (25-20), 13) CS Afumați 24p. (25-24), 14) CSM Slatina 23p., 15) Gloria Bistrița 19p., 16) CSC Dumbrăvița 18p. (22-32), 17) Ceahlăul 18p. (17-34), 18) CSC Șelimbăr 16p., 19) CS Dinamo București 12p., 20) CS Tunari 11p., 21) Olimpia Satu Mare 10p. (14-40), 22) AFC Câmpulung Muscel 10p. (8-41).