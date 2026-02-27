Handbal feminin: Știința Bacău- Rapid București, în „optimile” Cupei României

Duelul va avea loc sâmbătă, 28 februarie, cu începere de la ora 15.00, în Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu”

Altădată era un duel constant și aprig la nivelul primei ligi de handbal feminin. Astăzi, Știința Bacău –Rapid București se situează pe cu totul alte coordonate. Meciul reprezintă un eveniment pentru echipa gazdă.

O ocazie deosebită atât pentru studentele antrenate de Giorgiana Vîntu și Costel Oprea, cât și pentru publicul băcăuan. Și- trebuie spus- mai degrabă o formalitate pentru gruparea oaspete. Duelul inegal dintre Știința și Rapid va avea loc sâmbătă, 28 februarie, de la ora 15.00, în Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu”, în optimile de finală ale Cupei României.

Știința, care și-a câștigat dreptul de a juca în „optimi” grație victoriilor interne cu Spartac București și Harghita, a încheiat Seria B a Diviziei A pe locul șase din opt; cea mai bună clasare din ultimii ani, care reflectă ascensiunea tinerei formații băcăuane.

De partea cealaltă, Rapid vine după înfrângerea fără consecințe suferită acasă, duminica trecută, cu Lokomotiva Zagreb (fără consecințe deoarece giuleștencele aveau asigurată calificarea în „sferturile” EHF) și victoria de la mijlocul acestei săptămâni, din campionat, contra Craiovei, 31-22. Un succes categoric, care a permis echipei antrenate de Laurent Bezeau să urce pe poziția a șasea în Liga Florilor.

În meciul de Ligă cu SCM Universitatea Craiova (care va fi și viitoarea adversară din „sferturile” Cupei României pentru câștigătoarea dintre Știința și Rapid), bucureștencele au evoluat în formula: Ciucă, Roșu- Kassoma de Almeida 10 goluri, Polman 5, Buceschi 3, Kouyate 3, Hesselberg 2, Ferreira Lopes 2, Soroceanu 2, Ellertsen 1, Chambertin 1, Topfner,1, Korsos 1, Petrovic, Tulea și Shamanovskaya. Este posibil ca și la meciul de sâmbătă, de la Bacău, feroviarele să menajeze o bună parte din titulare și să mizeze pe garnitura a doua.

„Noi am vrea să vină cu echipa cea mai bună. E clar că, indiferent de situație, ele pornesc favorite. Noi ne pregătim pentru a ține cât mai bine pasul într-un meci care se anunță special pentru Știința și publicul băcăuan”, a declarat antrenoarea Științei, Giorgiana Vîntu.