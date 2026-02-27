Braconaj cu lațuri descoperit la Podu Turcului de jandarmii băcăuani

Doi bărbați sunt cercetați pentru braconaj după ce au fost surprinși montând lațuri pentru capturarea vânatului pe raza comunei Podu Turcului, în urma unei acțiuni desfășurate de jandarmii băcăuani.

Potrivit Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău, cei doi au fost depistați recent în timpul unor activități specifice derulate în zonă de jandarmi, împreună cu un reprezentant al Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi (AJVPS) Bacău.

În urma verificărilor, oamenii legii au descoperit mai multe lațuri amplasate pentru capturarea animalelor sălbatice. Jandarmii au întocmit actele de sesizare a organelor de urmărire penală, cercetările vizând săvârșirea infracțiunii de braconaj prin practicarea vânătorii cu lațuri, faptă prevăzută de art. 42 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 407/2006 privind vânătoarea și protecția fondului cinegetic.

Totodată, au fost ridicate în vederea confiscării mai multe bunuri aflate în posesia celor doi: șase lațuri confecționate din sârmă și șufă metalică, un rucsac tip raniță de culoare kaki, care prezenta urme de substanță brun-roșiatică susceptibilă a fi sânge de origine animală, precum și urme de păr posibil aparținând speciei căprior. De asemenea, jandarmii au confiscat un cuțit tip briceag cu lama de aproximativ 21 de centimetri, o lanternă de circa 12 centimetri și o secure cu lungimea de aproximativ 70 de centimetri.

Persoanele în cauză au declarat că bunurile ridicate ar fi fost folosite pentru tranșarea și transportul vânatului la domiciliu.

Reprezentanții Jandarmeriei reamintesc importanța respectării legislației cinegetice și a colaborării cu autoritățile, subliniind că orice suspiciune de braconaj trebuie semnalată imediat la numărul unic de urgență 112 sau celui mai apropiat echipaj de jandarmi.