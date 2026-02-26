Chist ovarian gigant la o pacientă însărcinată. Intervenție laparoscopică reușită la Spitalul Onești

O intervenție chirurgicală laparoscopică complexă a fost realizată cu succes la Spitalul Municipal „Sfântul Ierarh Dr. Luca” din Onești, în cazul unei paciente însărcinate în 12 săptămâni, diagnosticată cu un chist ovarian drept gigant, de aproximativ 20 de centimetri, complicat prin torsiune, au anunțat reprezentanții unității medicale.

Potrivit spitalului, situația a necesitat o decizie medicală rapidă și o abordare chirurgicală atentă, având în vedere atât starea pacientei, cât și evoluția sarcinii. Echipa medicală a optat pentru o intervenție laparoscopică, tehnică minim invazivă care permite un control chirurgical precis și o recuperare mai rapidă.

Operația a decurs favorabil. La ecografia efectuată postoperator, medicii au confirmat prezența bătăilor cordului fetal, un rezultat considerat esențial pentru evoluția sarcinii.

Intervenția a fost realizată de o echipă medicală formată din medicul operator dr. Florin Mitocaru, medicul ajutor dr. Rodica Lazăr și medicul anestezist dr. Iurie Bostan. Diagnosticul ecografic a fost stabilit de dr. Virginia Beceru, cu sprijinul echipei de asistenți medicali.

Reprezentanții spitalului subliniază că astfel de cazuri demonstrează importanța stabilirii corecte a indicației chirurgicale și a experienței echipei medicale în utilizarea tehnicilor minim invazive, mai ales în situații delicate precum intervențiile chirurgicale în timpul sarcinii.

Pacienta se află în stare bună, iar medicii îi doresc o recuperare ușoară și o evoluție favorabilă a sarcinii.