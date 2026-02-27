A murit fotoreporterul Nelu Bîșcă – unul dintre ultimii martori ai istoriei vizuale a Bacăului

Presa băcăuană a pierdut unul dintre oamenii care au documentat, timp de decenii, viața orașului prin imagine. Fotoreporterul Nelu (Ioan) Bîșcă s-a stins din viață, lăsând în urmă mii de fotografii care au surprins transformările Bacăului și momentele importante ale comunității.

Nelu Bîșcă a fost cunoscut mai ales ca fotoreporter al ziarului „Deșteptarea”, unde a lucrat ani îndelungați, fiind unul dintre cei mai prezenți și activi fotografi de presă ai orașului. Colegii îl descriau drept un profesionist discret, dar mereu prezent acolo unde se întâmpla ceva important – de la evenimente politice și sociale până la momente culturale sau întâmplări cotidiene.

Prin obiectivul aparatului său, Bîșcă a surprins un Bacău aflat într-o continuă schimbare: de la imaginea vechiului târg moldovenesc la orașul modern al ultimelor decenii. Fotografiile sale au devenit, pentru mulți băcăuani, un adevărat album de memorie al orașului.

În 2014, el a publicat și albumul „Bacău, instantanee regizate”, o selecție de imagini care documentează locuri, clădiri și momente din viața orașului. Volumul a fost primit ca un omagiu adus memoriei urbane și a arătat cât de mult poate spune o fotografie despre istoria unui loc.

Cei care l-au cunoscut spun că Nelu Bîșcă aparținea unei generații de fotoreporteri pentru care presa nu era doar o profesie, ci o misiune: aceea de a consemna realitatea cu răbdare, cu ochi atent și cu respect pentru adevăr. Într-o epocă în care fotografia digitală și rețelele sociale au schimbat radical modul în care circulă imaginile, munca sa rămâne o mărturie a unei perioade în care fotografia de presă se făcea pe teren, cu răbdare și cu instinct jurnalistic.

Moartea sa închide simbolic un capitol din istoria presei locale. Pentru Bacău, Nelu Bîșcă rămâne unul dintre oamenii care au păstrat în imagini memoria orașului.

Fotografiile sale vor continua să spună povestea locurilor și a oamenilor pe care i-a surprins, discret, vreme de zeci de ani.

Dumnezeu să-l ierte!