Fotbal/ Liga 3: Aerostar, start cu dreptul

Vineri, la Buhuși, în primul joc oficial din 2026, „aviatorii” lui Andrei Întuneric s-au impus cu 3-1 (1-0), în fața concitadinei FC Bacău 2, prin golurile lui Roman (min. 17), Corban (min. 74 și 77), respectiv Macovei (min. 70)

Primul meci de campionat al anului, prima victorie oficială pentru Aerostarul antrenat de Andrei Întuneric. Vineri, în uvertura etapei cu numărul 18 din Seria 1 a Ligii 3, „aviatorii”, care au mers ceas și în pregătiri, au trecut, la Buhuși, cu 3-1 (1-0), de concitadina FC Bacău 2.

Aerostar a deschis scorul în minutul 17, prin debutanul Roman (jucător născut în 2008) și, în condițiile în care nu și-a majorat avantajul, în ciuda ocaziilor avute, s-a văzut egalată de „satelitul” divizionarei secunde în min. 70, ca urmare a golului înscris de Macovei. Reacția „aviatorilor” a fost însă una la… înălțime, ex-ul Corban răzbunând ratările de până atunci cu o „dublă” în minutele 74 și 77.

De notat faptul că la Aerostar au debutat, în mod oficial, și doi jucători de perspectivă, Ciubotaru (născut în 2010) și Solomon (2009). În formula Tancău- Olteanu, Prențu, Benchea, Budău- Mazilu (min. 87 Ciubotaru), Matei (min. 80 Solomon)- Oancea (min. 60 Dănilă), Roman (min. 60 Prutreanu), Băisan (min. 60 Belciu)- Corban, Aerostar a obținut a șaptea victorie stagională, ajungând astfel la 25 de puncte, cu două mai puțin decât ocupanta locului 4 (ultimul ce duce în play-off), Știința Miroslava, autoarea unei remize, vineri, pe terenul celor de la ACS USV Iași.

FC Bacău 2, în schimb, care a început jocul de la Buhuși mizând pe „11”-le Alloj, Banu, Agapi, Baciu, Scurtu, Lungu, Baban, Ureche, Grosu, Păun, Popescu, rămâne pe ultimul loc al Seriei 1, cu 8 puncte., Sâmbătă, în această serie sunt programate jocurile:

Șoimii Gura Humorului- Bucovina Rădăuți, CSM Adjud 1946- AFC Odorheiu Secuiesc, Viitorul Onești- CSM Vaslui, CS Gheorgheni- Cetatea 1932 Suceava. Etapa viitoare, FC Bacău 2 va primi vizita Adjudului, pe data de 6 martie, iar Aerostar se va deplasa la Vaslui, sâmbătă, 6 martie.