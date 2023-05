Profesorii sunt așteptați la fisc: 68.170 lei, câștigul din meditații al unui profesor

Până pe 25 mai, cadrele didactice care fac meditații cu elevi trebuie să declare veniturile organelor fiscale. Activitatea trebuie înregistrată la Registrul Comerțului. Anul trecut, sumele totale declarate de profesori s-au cifrat în jurul a unui milion de lei. Un profesor băcăuan și-a suplimentat veniturile cu circa 1.150 de euro pe lună, din meditații.

Profesorii care fac meditații, în privat, cu elevii, încasând bani de la aceștia, trebuie să-și declare veniturile Fiscului. Demersul trebuie făcut, până pe data de 25 mai, inclusiv, la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Bacău, de recomandat, online, prin Spațiul Privat Virtual. Aici, vor depune Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice (formular 212).

Meditații, pe firmă, scutite de TVA

Totodată, acești profesori trebuie să ajungă și la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău, de unde vor solicita autorizarea funcționării, în condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 44/2008 persoanelor fizice care acordă sau intenționează să acorde meditații în particular și care aleg să își desfășoare activitatea în mod individual – cod caen 8559. Potrivit legislației fiscale, acești contribuabili care obţin venituri din activități independente, încasând integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar, contravaloarea prestărilor de servicii efectuate direct către populaţie, au obligația de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. În plus, meditațiile acordate în particular de cadrele didactice din domeniul învățământului școlar, preuniversitar și universitar sunt scutite de taxa pe valoare adăugată.

În jur de un milion de lei, din meditații?!

Potrivit unei raportări, în toată țara, s-au înregistrat la Fisc cu sume din meditații, peste 7.400 de profesori, din totalul de peste 260.000 câți există în tot sistemul de învățământ. Aceștia au virat statului impozite totale de 47 milioane de lei. „Avem o situație privind veniturile declarate în 2021 de profesorii înregistrați cu codul CAEN 8558, întrucât pentru anul 2022, termenul depunerii declarațiilor fiscale expiră pe 25 mai. În total, sunt 166 de profesori înregistrați la ANAF Bacău, dintre care 135 declară veniturile în sistem real, pe baza datelor din contabilitate. Suma totală declarată de aceștia a fost de 529.536 lei. În plus, pentru 31 de profesori, determinarea venitului net anual s-a făcut pe baza normei de venit. În cazul lor, norma stabilită a fost de 28.000 lei, ceea ce înseamnă un total de 868.000 lei. Însă, aceștia plătesc impozit specific, în funcție de deducerile fiecăruia. Cei mai mulți sunt salariați și plătesc jumătate din normă, adică un impozit de 1.400 lei/an ”, ne-a transmis Adrian Anghel, purtătorul de cuvânt al AJFP Bacău. Matematic, veniturile din meditații ale profesorilor băcăuani este posibil să se fi ridicat la peste 1,3 milioane de lei. Putem estima că, în realitate, veniturile din meditații ar fi putut atinge cifra de un milion de lei. Cert este că venitul cel mai mare declarat de către un profesor din județ care a oferit, în particular, meditații, a fost de … 68.170 de lei. S-ar putea spune că acest profesor a avut un „salariu” suplimentar de aproape 5.700 de lei (circa 1150 de euro) pe lună. Potrivit legii, impozitul anual datorat se stabilește prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual impozabil, din care se deduce, în limita impozitului datorat, costul de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale.

Între 50 și 100, ședința de meditație

De altfel, încă de anul trecut, ANAF a elaborat un Ghid privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obținute din meditații, acordate în particular de persoanele fizice. Documentul este pus la dispoziția celor interesați pe portalul www.anaf.ro , în secțiunea Asistență Contribuabili/Servicii oferite contribuabililor/Ghiduri curente și alte materiale informative. Între timp, Fiscul a început o adevărată vânătoare a profesorilor care dau meditații în particular elevilor, mai ales în contextul încasărilor slabe la bugetul de stat, dar și în baza statisticilor. Potrivit acestor analize, un elev român din trei face meditații la cel puțin o materie, activități accentuate cu precădere în perioada pandemiei. E drept că majoritatea elevilor care sunt meditați și-au îmbunătățit considerabil performanțele școlare. Cei mai mulți dintre elevi aleg să facă ore suplimentare la matematică – peste 80%, dar și la limba română și la o limbă străină. Pentru o oră de meditație, în general, se percep între 50 și 100 de lei, suma totală pe care părinții o scot din buzunare putând ajunge la 300 de lei pe lună, chiar și mai mult, dacă socotim că un copil ar putea avea nevoie de meditații la mai multe materii.