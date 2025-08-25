spot_img
Profesorii băcăuani au protestat în fața Ministerului Educației și Cercetării

Deșteptarea

Profesorii din cadrul Sindicatului Liber din Învățământ Bacău au continuat astăzi protestul în fața Ministerului Educației și Cercetării, ajungând astfel la a 17-a zi de mobilizare. Cadrele didactice cer abrogarea Legii nr. 141/2025, pe care o consideră nocivă pentru școală, profesori și elevi.

În comunicatul remis presei, sindicaliștii și-au reafirmat mesajul ferm: „Nu ne oprim. Vom continua să fim aici, hotărâți, până când vocea educației va fi ascultată și respectată”.

De asemenea, aceștia au mulțumit colegilor din Bacău care au participat astăzi la protest, subliniind că educația, profesorii și viitorul României reprezintă priorități de neclintit.

