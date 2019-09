Băcăuanii care au trecut vineri prin centrul oraşului au avut surpriza să vadă, pe mai multe panouri din piaţeta din faţa Casei de Cultură, o expoziţie de caricatură. Cum un asemenea gen artistic de a privi societatea, omul şi metehnele lui, atrage ca un magnet, puţini au fost care nu s-au oprit şi, tot ca o surpriză, au avut ocazia să se întâlnească, să stea de vorbă cu autorii lucrărilor expuse şi chiar să-şi facă un portret.

Inedita expoziţie este organizată de Asociaţia „Gil Ioniţă”, cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean. Proiectul a fost iniţiat şi coordonat de artistul caricaturist băcăuan Victor Eugen Mihai, multiplu medaliat la cele mai prestigoase saloane de caricatură din ţară şi străinătate. Invitaţii lui şi ai Asociaţiei patronatoare sunt: Constantin Pavel (Focşani), decanul de vârstă, unul dintre cei mai buni artişti ai genului din România, Liviu Stănilă (Deva), Gabriel Rusu (Tg. Mureş), Valentin Chibrit (Galaţi), Cristinel Vecerdea-Criv (Lugoş), Ovidiu Ambrozie Bortă-Boa (Suceava), Vasile Crăiţă Mândră (Bacău), Victor Eugen Mihai-VEM (Bacău).

Caricaturişti de talie internaţională expun în Bacău

Despre expoziţie şi invitaţii săi am stat de vorbă, la început, cu Tibi Ioniţă, preşedintele Asociaţiei „Gil Ioniţă”: „Nu ne ocupăm numai de muzică, îmi place să spun că ne ocupăm de tineri. Am sinţit nevoia să prezentăm tinerilorr câteva chestiuni care nu mai sunt la modă, şi anume caricatura. Ei nu mai au acces la caricatură, deoarece nu se mai publică în presa scrisă, şi am spus că această formă de artă trebuie prezentată de către noi, pentru că ea nu face obiectul niciunui curs, nici măcar facultativ, la vreo formă de învăţământ. Atunci am venit noi, într-un mod non-formal să le spunem ce este caricatura. Am organizat această expoziţie, împreună cu Victor Eugen Mihai – VEM, care prezintă patru forme ale caricaturii: portret, de presă, de salon şi caricatura digitală. Artiştii caricaturişti prezenţi sunt de nivel internaţional, am constatat că împreună au peste 600 de premii la saloanele internaţionale de caricatură, avem în Bacău câţiva caricaturişti de valoare, Vasile Crăiţă Mândră, VEM, şi decanul de vârstă Constantin Ciosu, care nu au parte de o mai mare vizibilitate în public, iar ei sunt destul de modeşti pentru a se autopromova. Şi atunci, ne-am luat noi o asemenea misiune de a-i prezenta publicului. Anul acesta, din păcate, Constantin Ciosu nu este prezent în expoziţie, însă, cu siguranţă, la anul, la vitoarea ediţie, va fi alături de noi.”

Nimeni nu-i profet în… oraşul lui!

Începând cu ora 13.00, artiştii s-au întâlnit cu elevi de la Colegiul de Artă „George Apostu” interesaţi de caricatură, de modalităţi şi tehnici de redare a unei idei, a unui fenomen, dar, mai ales, de realizare a portretelor, la care Valentin Chibrit este un adevărat maestru. Constantin Pavel a făcut o incursiune în istoria caricaturii, de la Michelangelo, trecând prin Renaştere, până la caricatura modernă, de atitudine, de satiră, de critică cu ajutorul liniei, a unor tare ale societăţii, oamenilor, administraţiilor, politicienilor. „Ai nevoie de un ochi şi un spirit critic, de tehnică, curaj, şi de mult talent, restul vin de la sine. În Bacău aţi avut caricaturişti celebri, cum a fost Bacovia, astăzi îl aveţi pe C. Ciosu, pe Crăiţă, dar şi VEM, mai aproape de voi ca vârstă. Din păcate, am auzit, şi nu-i singurul caz, este mai cunoscut în străinătate decât la el acasă”, le-a spus Constantin Pavel.

Şi explicaţiile au fost rapid puse în practică direct în stradă, pe hârtie. Fiecare invitat la salonul în aer liber, a făcut demonstraţii „pe viu”, cum se spune, aşezâdu-se la mese şi au portretizat mai mulţi oameni care au trecut prin faţa Casei de cultură, alţii demonstrând, din câteva linii, cum poate fi redat un politician, un ministru, un preşedinte, în diferite ipostaze, şi nu în cele mai fericite ipostaze. „Acesta-i rolul caricaturii: să te facă să zâmbeşti şi să te pună pe gânduri. Este cea mai teribilă armă la îndemâna unui artist caricaturist, mai ales dacă are şansa să lucreze în presa scrisă. Din păcate, presa nu mai este ce a fost, iar caricatura îşi găseşte cu greu loc în paginile cotidianului”, a spus şi Valentin Chibrit.

Până spre seară, sute de băcăuani au vizitat expoziţia şi mulţi norocoşi au intrat pe mâna şi ochiul unui maestru al portretului, plecând acasă cu o amintire plăcută sau cel puţin aşa ne-au declarat.

Bacăul, în top 100 oraşe cu asemenea expoziţie

Un alt maestru al artei liniei este Liviu Stănilă, care ne-a declarat: „Un salon de caricatură nu înseamnă neapărat o clădire, pentru că este vorba tot de lucrări ale artiştilor caricaturişti, fie că sunt expuse, pe simeze, într-un salon sau un muzeu, fie în aer liber, cum este aici, în Bacău. Ideea mi se pare foarte bună, pentru că cel puţin la noi în ţară, în afară de Costineşti şi prin unele oraşe, nu se organizează asemenea expoziţii, aşa cum am văzut în Occident. Spaţiul generos pe care îl aveţi aici, frumoasa clădire a Palatului Administrativ, cred că se leagă bine cu o expoziţie de genul acesta, care adună lucrări din topul caricaturii româneşti. Ea bucură şi sub aspectul că, în ultimii ani în ţară, sunt tot mai puţine saloane de gen, despre publicaţiile de gen, ce să mai vorbim, că au dispărut rând pe rând. Ce ne-a rămas nouă celor a căror pasiune (nu meserie) este caricatura? Doar să participăm la saloanele internaţionale, acolo unde caricatura este foarte apreciată. Toţi cei care suntem acum în Bacău am participat şi participăm constant, suntem invitaţi la prestigioase saloane internaţionale, de unde, fără lipsă de modestie, ne întoarcem cu premii importante. Ceva s-a schimbat totuşi, faţă de perioada trecută, când tineretul nu avea acces la asemenea manifestări, acum am vrea, şi văd că şi organizatorii acestei expoziţii au înţeles, să le oferim un mai mare acces la…caricatură. Dacă să revenim la expoziţia noastră, cred că Bacăul se numără printre puţinele oraşe de la noi, însă, cu siguranţă, se înscrie în rândul celor 100 de oraşe din lume care au înţeles bine rostul şi beneficiile unor saloane de caricatură, nu numai turistic (care este un câştig) şi cultural, dar mai ales al imaginii oraşului. Îl felicit pe Victor, VEM cum îl ştie toată lumea, un caricaturist foarte bun, un bun organizator, ceea ce este rar printre noi, pentru această idee, realizată foarte bine, cu o expunere a lucrărilor, cu o bună vizibilitate şi un program dens de întâlnire cu publicul, o mare şansă pentru un artist.”

1 of 4

Caricatură şi muzică

Expoziţia rămâne deschisă şi sâmbătă, toată ziua, din păcate artiştii au un program foarte încărcat, astfel că au părăsit oraşul. Însă, în funcţie de starea vremii, sâmbătă, începând cu ora 16.00, în acelaşi spaţiu, ân faţa Casei de Cultură, Asociaţia „Gil Ioniţă”, vă oferă un interesant concert de muzică folk.

La încheierea programului, seara târziu, am stat de vorbă şi cu Victor Eugen Mihai – VEM, sufletul acei interesante manifestări culturale, artistice, educative, de o mare valoare, atât prin participare cât şi prin mesajul transmis celor care au avut curiozitatea să se oprească în faţa panourilor expoziţionale, de unde vă zâmbesc personaje şi personalităţi celebre ale lumii, gândurile şi ideile trase în ascuţita peniţă a caricaturiştilor.

“Am vrut să vadă şi băcăuanii că mai există caricatură, că mai există şi caricaturişti. A fost o provocare, am invitat şapte caricaturişti de excepţie din România, nume mari, valoroşi. Au răspuns cu bucurie invitaţiei Asociaţiei „Gil Ioniţă”, mai ales că totul se petrece în aer liber, în faţa cetăţeanului, nu mai trebuie să o caute. Este o formă modernă de a intra în contact cu publicul, mai ales că asemenea experienţe noi le-am trăit în ţările pe unde am expus. Pentru Bacău este ceva inedit şi mă bucur că am avut, cum se spune, audienţă. Caricatura, cum o văd eu nu mai este numai de spaţii închise, de salon, vizitatorul nu mai intră în muzee, în expoziţii, de aceea noi am venit în întâmpinarea lui, am ieşit în stradă. Sunt peste 200 de desene, majoritatea premiate la saloane internaţionale, am calculat, o poate face oricine, că invitaţii noştri sunt posesorii a peste 600 de premii, dintre care 400 sunt internaţionale. Invit băcăuanii să vină şi mâine (sâmbătă, 21 septembrie) în piaţeta de la Casa de Cultură, la o întâlnire cu ce are mai bun şi mai valoros caricatura românească la ora actuală. Mulţumesc colegilor mei, artiştilor caricaturişti din ţară, că au răspuns invitaţiei noastre, iar pentru băcăuani pregătim deja ediţia de anul viitor.”

Victor Eugen Mihai – VEM