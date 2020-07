Primăria și Consiliul Local al orașului Slănic Moldova i-au acordat, joi, 16 iunie, prof. univ. dr. Adrian Cotîrleț, managerul Spitalului Municipal de Urgență Moinești, titlul de cetățean de onoare al localității. Ceremonia a avut loc în condițiile impuse de combaterea pandemiei de Covid-19, cu un număr restrâns de participanți, la care au fost prezenți consilieri locali, primarul Gheorghe Baciu și fiul dr. Adrian Cotîrleț, Paul Cotîrleț.

Titlul de „Cetățean de onoare” a fost acordat chirurgului prof. univ. dr. Adrian Cotîrleț „în semn de înaltă apreciere pentru prestigioasa activitate medicală și științifică, pentru sprijinul constant acordat localității Slănic Moldova și pentru contribuția personală la înființarea Centrului Medical de Permanență din Stațiunea balneoclimaterică Slănic Moldova”.

Propunerea pentru acordarea titlului de cetățean de onoare al orașului Slănic Moldova a fost făcută de medicul slănicean Dorel Rapi. „Prof. univ. dr Adrian Cotîrleț, managerul Spitalului Municipal de Urgență Moinești – se arată în Referatul primarului Gheorghe Baciu – este o personalitate marcantă a societății românești contemporane, astfel încât dorința sa de a investi în orașul nostru este onorantă pentru noi”.

„Am inițiat acest proiect de hotărâre al Consiliului Local al orașului Slănic Moldova considerând că realizarea investiției, amenajarea, dotarea și asigurarea condițiilor de funcționare în orașul nostru a unui centru de permanență medicală în imobilul achiziționat de domnul prof.univ.dr. Adrian Valentin Cotîrleț sunt absolut necesare și benefice localității noastre”. Gheorghe Baciu, primarul orașului Slănic Moldova

Adrian Cotîrleț a desfășurat o prodigioasă activitate de cercetare științifică și didactică, iar profesionalismul și rezultatele de excepție obținute ca medic și manager de spital au condus la cooptarea lui în Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău în calitate de profesor universitar. Activitatea sa de cercetare științifică este materializată în publicarea de cărți, articole (în colaborare) publicate în reviste din fluxul științific internațional, articole publicate în lucrări ale conferințelor internaționale de specialitate și lucrări susținute la manifestări științifice internaționale și naționale în domeniul medical.

Este membru în numeroase societăți medicale internaționale, organizații profesionale medicale și ale mediului de afaceri, organizații de cult creștin și de binefacere.

A fost distins cu titlul de Doctor Honoris Causa al Universității „George Bacovia”, i s-a acordat Ordinul „Meritul Sanitar” în grad de Comandor conferit în anul 2019 de președintele Klaus Iohannis pentru Spitalul Municipal de Urgență Moinești, pe care îl conduce, și a primit numeroase diplome și distincții de la diverse organizații și fundații.

Este cetățean de onoare al Municipiului Moinești, a mai primit Certificatul de înregistrare în Enciclopedia Personalităților din România, seria Hübners Who is Who 2010, dar și titlul de „Membru de Onoare” al Camerei de Comerț și Industrie Bacău, în 2014.

„Sunt onorat de titlul acordat de Consiliul Local al orașului Slănic Moldova. În calitatea pe care o am, voi aplica mai multe proiecte pentru a ajuta acest oraș și această stațiune balneară. Primul proiect este al Centrului Medical de Permanență, care va fi deschis aici, pe 1 august. Mă gândesc și la un ambulatoriu de specialitate, dar și la punerea în valoare a izvoarelor minerale, așa cum se întâmplă în toate stațiunile balneare ale lumii. Mă gândesc și la un centru de cercetare în domeniul balnear și pentru recuperare medicală la Slănic Moldova, iar în acest sens voi colabora cu Spitalul Moinești, cu Universitatea de Medicină și Farmacie «Gr.T.Popa» din Iași și cu Universitatea «Vasile Alecsandri» din Bacău, sub patronajul Academiei Române. Cred că proiectele vor avea continuitate, motiv pentru care am venit la Slănic împreună cu fiul meu, Paul Cotîrleț, lector universitar.”

prof.univ.dr. Adrian Cotîrleț