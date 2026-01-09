Produse minimaliste, rezultate maxime! Cum a devenit CeraVe lider în skincare în SUA

Este unul dintre cele mai cunoscute branduri din lume, iar povestea din spate este la fel de impresionantă ca rezultatele pe care le are asupra tenului. Dacă nu ai folosit, măcar ai auzit despre CeraVe, lider în domeniul îngrijirii pielii în Statele Unite. Este unul dintre cele mai recomandate branduri de către dermatologi, datorită ingredientelor simple și eficiente.

Ce este interesant e că în 2005, CeraVe a fost dezvoltat împreună cu dermatologii, ca o linie de produse de îngrijire a pielii îmbogățite cu 3 ceramide. Până atunci, nu se auzise despre acest concept. Ceramidele sunt responsabile de hidratarea și protecția tenului. Când aceste ceramide sunt afectate (din cauza spălării excesive, a tratamentelor dure, a vârstei sau a problemelor dermatologice), pielea începe să sufere. Dermatologii au observat că multe produse deteriorează tenul în loc să-l ajute, așa că au colaborat pentru a inventa ceramide identice cu cele naturale. Așa apare fundamentul brandului: refacerea barierei cutanate, nu mascarea problemelor. „Dezvoltat împreună cu dermatologi” este sloganul CeraVe de la care nu s-a abătut în ultimii 20 de ani.

Nu a fost deloc vorba despre marketing, ci din contră. Inițial, CeraVe a fost un brand recomandat doar în cabinetele dermatologice. Ambalajele erau simple, aproape plictisitoare, dar fix asta a construit încrederea pe parcurs. Primii pacienți au fost cei cu probleme serioase ale tenului, precum dermatită atopică, acnee, rozacee sau piele extrem de sensibilă. Aceștia au început să observe că pielea lor se liniștește, și să arate mai bine.

După ce a fost achiziționat de L’Oréal, în 2017, CeraVe a avut acces la distribuție globală, dar și-a păstrat formulele aproape neschimbate. Popularitatea uriașă a venit mai târziu, odată cu apariția TikTok și a comunităților de skincare. Trendul „skin barrier first” a propulsat brandul, pentru că pasionații de cosmetice au devenit tot mai interesați de protecția barierei cutanate. Astăzi, continuă să dezvolte formule pentru piele, să testeze produsele noastre și să avanseze știința barierei pielii în colaborare cu dermatologi din întreaga lume.

Produsele vedetă ale brandului includ gelurile de curățare Hydrating și Foaming, adică primele produse lansate acum 20 de ani. Acestea îndepărtează blând impuritățile, fără a agresa straturile dermice. La fel de iubită este și crema hidratantă CeraVe Moisturizing cu formulă neschimbată față de cea originală, ce conține ceramide esențiale, acid hialuronic și tehnologie de eliberare treptată.

CeraVe este primul și singurul brand care oferă o gamă completă de produse ce conțin o combinație exclusivă de 3 ceramide esențiale. Adică îți poți realiza o rutină completă folosind doar acest brand, mai ales dacă ai pielea sensibilă, cu imperfecțiuni sau probleme. Curățare, tratament cu ingrediente active precum acid hialuronic, retinol sau acid salicilic, hidratare și protecție solară. Brandul are și o varietate de produse pentru îngrijirea corpului.