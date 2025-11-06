Probleme cu un constructor la Gura Văii: Primarul îl acuză că a abandonat șantierul pe baza unor zvonuri

Primarul comunei Gura Văii, Silviu Tinei, a transmis un mesaj public de scuze locuitorilor satului Gura Văii, după disfuncționalitățile și disconfortul create de lucrările de canalizare executate defectuos de către constructorul desemnat. Într-o postare publică, edilul a criticat dur abordarea „total greșită” a constructorului, care a părăsit șantierul fără a finaliza lucrările și fără a reface drumurile afectate.

„Îmi cer scuze public locuitorilor satului Gura Văii, în special celor care au participat la Slujba de Sfințire a Casei Praznicale și la Hram. Am fost nevoiți să intervenim de urgență cu resursele proprii ale Primăriei pentru a readuce drumurile comunale la o stare decentă de trafic, deoarece constructorul nu și-a îndeplinit obligațiile legale”, a declarat primarul. Silviu Tinei a precizat că Primăria nu va deconta costurile lucrărilor de refacere a drumurilor efectuate din resurse proprii și a anunțat măsuri mai stricte pentru supravegherea viitoarelor etape de execuție:

„La reluarea lucrărilor, dirigintele de șantier va fi prezent pe teren minimum trei zile pe săptămână, iar responsabilul de proiect din partea Primăriei va efectua cel puțin un control zilnic. Dacă situația se repetă, contractul va fi reziliat unilateral.” Edilul a încheiat mesajul cu un ton ferm, subliniind responsabilitatea morală față de comunitate: „Tolerez multe, dar nu lipsa de respect pentru cetățenii comunei mele, care au avut tot dreptul să îmi reproșeze situația.”

Primarul a transmis că administrația locală va continua monitorizarea atentă a lucrărilor pentru a se asigura că investiția în sistemul de canalizare va fi finalizată corespunzător și în beneficiul locuitorilor comunei.