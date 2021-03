La data de 6 martie a.c., în jurul orei 21.30, un echipaj de poliţie din cadrul Secţiei 3 Poliţie Rurală Oneşti au depistat, în trafic, un bărbat de 41 de ani, din comuna Caşin, în timp ce conducea un autoturism, având o alcoolemie de 0,61 mg/l alcool în aerul expirat şi i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Bărbatul este cercetat penal pentru comiterea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe.

La data de 7 martie a.c., poliţiştii rutieri din Oneşti au oprit, pentru verificări , un tânăr de 26 de ani, din comuna Târgu -Trotuş, care conducea un autoturism pe raza localităţii sub influenţa alcoolului.

Tânărul în cauză a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe.

Depistat de poliţişti la volan, băut şi fără permis

La data de 07 martie a.c, în jurul orei 19.00, o patrulă de poliție din Oneşti, în timp ce se aflau în exercitarea atribuţiunilor de serviciu au depistat în flagrant delict un bărbat de 40 de ani, din comuna Bogdăneşti, în timp ce conducea un autoturism aflându-se sub influenţa alcoolului.

În urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul a fost de 0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care conducătorul auto a fost condus la spital pentru recoltarea de mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Din verificările poliţiştilor a rezultat că bărbatul în cauză nu deţinea permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducere a unui vehicul pe drumurile publice sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi fără permis.