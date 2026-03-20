Primăvara, anotimpul în care înflorește diversitatea.

Partea 1: Sindromul Down

Primăvara nu apare peste noapte, ci se strecoară încet, prin muguri timizi și fire fragile de iarbă. Unele flori înfloresc devreme, altele au nevoie de mai mult timp sau de mai mult soare. Totuși, fiecare dintre ele își găsește locul în peisajul viu al naturii, contribuind la frumusețea unui întreg care nu ar fi complet fără diversitate. La fel se întâmplă și cu oamenii.

De aceea, pe 21 martie este marcată Ziua Mondială a Sindromului Down.

CROMOZOMII NĂZDRĂVANI… MUGURII DIVERSITĂȚII?

Sindromul Down (sau în termeni medicali, Trisomia 21) este o condiție genetică determinată de prezența unui cromozom G21 în plus. Cromozomii sunt niște structuri care conțin și transmit infomația ereditară. Altfel spus, îi putem asemăna cu niște „manuale de instrucțiuni” ale corpului, care determină cum arată, cum se dezvoltă și cum funcționează fiecare om.



În cazul sindromului Down, cromozomul extra determină ca majoritatea persoanelor cu această afecțiune să aibă o fizionomie aparte (ochii ușor oblici, mâini mici cu degete scurte, limba mai mare, fața mai lată etc..) și adesea întârziere în dezvoltarea cognitivă, motorie și a limbajului.

LA FEL, DAR DIFERITI?

Cu toate acestea, este important de înțeles că aceste caracteristici nu sunt tot. La fel cum în natură nu există două flori identice, nici persoanele cu sindrom Down nu sunt la fel. Fiecare are propria personalitate, propriile abilități și propriul mod de a se dezvolta și manifesta. Unele pot avea nevoie de sprijin suplimentar în viața de zi cu zi, iar uneori pot apărea și dificultăți de atenție sau de comportament, dar prin terapie, educație și susținere constantă, ele pot face progrese importante și pot participa activ la viața comunității.

Primăvara nu apare peste noapte, însă ne arată că fiecare lucru are timpul lui și că frumusețea apare în cele mai diferite forme, de aceea, Sindromul Down nu trebuie privit ca o limitare, ci ca o altă formă de diversitate umană.

P.S.: Stiați că data de 21 martie nu este aleasă întâmplător? Ziua de 21 vine de la cromozomul G21 suplimentar, iar luna a treia indică cele 3 copii ale acestuia- 21.03.

Ionescu Daria-Elena

Psihopedagog – Logoped