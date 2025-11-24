Primarul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu anunță reglementarea urbanistică a zonei Stadionului

Primarul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu a declarat că Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru zona stadionului va fi supus votului consilierilor locali, după ce a trecut prin etapa dezbaterii publice. Votul va avea loc în cadrul ședinței Consiliului Local din 28 noiembrie.

„PUZ-ul va pune punct o dată pentru totdeauna discuțiilor despre orice interese imobiliare în această zonă ultra-centrală a orașului”, a afirmat primarul.

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu a subliniat că obiectivul său este ca zona să fie dedicată exclusiv sportului și agrementului, incluzând terenuri de sport, spații de cazare și antrenament, precum și locuri de parcare.

Primarul a adăugat că, pentru sănătatea copiilor, spațiile verzi vor fi extinse de la 109.000 mp la 127.000 mp.

„Trecerea cu brio de această etapă este o condiție legală obligatorie pentru a putea discuta mai departe despre un stadion modern”, a mai spus edilul.