Primarul Bacăului: “Ne-a prins zăpada pe nepregătite”

Zăpada a prins Bacăul pe nepregătite, provocând blocaje pe drumuri și probleme la transportul în comun.

“De data asta putem spune, fără urmă de sarcasm, că ne-a prins zăpada pe nepregătite, nu doar pe noi, ci jumătate de țară A mai nins în aprilie și în alți ani, însă de obicei nu are suficientă forță încât să se depună și se topește în câteva ore. Cantitatea mare de zăpadă și temperaturile scăzute, care au favorizat depunerea ei, nu au fost surprinzătoare doar pentru noi, în municipiul Bacău, ci pentru jumătate de țară”, a declarat primarul municipiului, Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu.

Cu toate acestea, primarul susține că autoritățile au acționat rapid și au reușit să țină arterele principale practicabile, dar au întâmpinat probleme cu copacii căzuți, care au blocat căile de acces sau au pus în pericol traficul. Echipa de la spații verzi a muncit non-stop, iar în următoarele zile se va continua curățarea crengilor căzute.

“Cea mai mare problemă pe care am întâmpinat-o a fost cea a copacilor căzuți. Am primit sute de sesizări pentru copaci smulși din rădăcini sau crengi căzute. Din nefericire, cei mai mulți arbori erau sănătoși și cu vegetația pornită, dar greutatea zăpezii depuse pe crengi, flori și muguri a fost prea mare. Am acționat cu prioritate acolo unde s-au blocat căi de acces sau era pericol de accidentări”, a mai declarat primarul Bacăului.

“Temperaturile au crescut deja de azi și vor continua să crească în următoarele zile, astfel încât zăpada se va topi rapid. Ne așteptăm ca urmările acestei ninsori anormale să se prelungească și în următoarele zile. Dar vă asigur că, la nivelul primăriei, se lucrează la capacitate maximă pentru a reduce disconfortul provocat”, a încheiat edilul.