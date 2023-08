Primarii au concurat singuri și au pierdut cursa

La un moment dat, un primar, prin 2006, curat și fără dosar încă, ne spunea că Bacăul are 327 de străzi, dintre care 59 nu au văzut asfaltul. Și, cum îi stă bine unui edil, a promis ferm că atât timp cât va fi primar, nu vor mai exista străzi neasfaltate. Nu aveam niciun motiv să nu-l credem! Îl chema Romeo Stavarache.

Timpul trece foarte repede. Un alt primar, pus și el pe treabă, nu putea să ocolească problema căilor rutiere, că erau bulevarde, străzi sau ulițe. Bacăul, afirma Cosmin Necula mai are la ora asta (la ora lui) peste 40 de străzi neasfaltate. Este o rușine! Suntem în secolul…Toate vor fi asfaltate. Mi-a plăcut determinarea și am consemnat la gazetă.

Mai trec ani. Străzile sunt aproximativ aceleași, doar prin Gherăiești se mai amenajează câteva drumuri de pământ, necesare accesului la noile vile construite. Vine, în 2020, un alt primar la cârmă. Preocupat mai mult de mari proiecte, Lucian Stanciu Viziteu nu a avut în plan drumurile cu pământ: vă amintiți, parcări suspendate, stadioane, teatre pe ape etc. La începutul anului 2023 vine bomba: Bacăul are peste 100, mai precis 110, de străzi și ulițe neasfaltate, iar Primăria nu are niciun leu pentru asfaltări, reparații, balastări! În august 2023, viceprimarul Cristian Ghingheș, îl știți, cel care nu are nicio atribuțiune prin Primărie, atacă la baionetă: în timp ce în Bacău sunt peste 40 de străzi neasfaltate (vedeți, numărul rămâne aproximativ stabil), primarul Viziteu strică asfaltul prin centru, Nicolae Bălcescu, Alexandru cel Bun și chiar pe Mioriței.

Au trecut peste 20 de ani de la prima menționare a străzilor neasfaltate din Bacău. Mai lungi sau mai scurte, drepte sau în pantă, pe acele străzi (110 sau 40) locuiesc oameni, copiii merg la școală, bătrânii încearcă să rămână pe picioare când merg după o pâine, pe multe nici canalizare nu este. Până în 2024, pe timpul ăsta, în Bacău, vor fi tot 40 de străzi văduvite de asfalt, canalizare, podețe de acces și trotuare. Va fi (sau nu va fi) un alt primar, nu mai interesează pe nimeni: aceleași promisiuni, aceleași minciuni vor fi eliberate în eter, pe hârtie sau sticlă. Este o meserie bănoasă.